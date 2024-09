Nuovi Bus interurbani per Pontedera e la Valdera: sei Mezzi ‘Euro 6’ per migliorare il trasporto pubblico

Scritto da admin• 12:56 pm• Attualità, Pontedera

PONTEDERA – Sono arrivati sei nuovi bus interurbani per il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Pisa, inclusi Pontedera e i comuni della Valdera. Questi mezzi sono stati introdotti da Autolinee Toscane in vista dell’inizio dell’anno scolastico e della ripartenza del servizio invernale e scolastico, previsto per lunedì 16 settembre 2024.

I nuovi autobus sono modelli Iveco Crossway Line NF, lunghi 12 metri, alimentati a gasolio e dotati di motorizzazione Euro 6 step E, garantendo così i minimi livelli di inquinamento. Caratterizzati da una livrea blu, questi bus si differenziano dai mezzi urbani bianchi.

Ogni bus può trasportare fino a 76 persone (74 se occupato lo spazio per persone a ridotta mobilità), di cui 49 sedute. Sono equipaggiati con una pedana per facilitare l’accesso ai passeggeri con disabilità e dotati di sistemi di sicurezza come videosorveglianza interna ed esterna, conteggio passeggeri e tecnologia Avm per il monitoraggio remoto della flotta. Inoltre, il posto guida dell’autista è protetto. L’acquisto dei bus è co-finanziato dalla Regione Toscana.

“Il rinnovamento della flotta di Autolinee Toscane continua,” afferma Gianni Bechelli, presidente dell’azienda. “Nonostante le sfide, stiamo investendo per migliorare la qualità del trasporto pubblico in Toscana. Con la rottamazione dei mezzi obsoleti e l’introduzione di bus all’avanguardia, offriamo un servizio sicuro e confortevole. Invitiamo gli studenti a utilizzare questi nuovi mezzi, consapevoli del loro impatto positivo sull’ambiente e sull’economia della comunità.”

