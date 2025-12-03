Pisa University Press presenta “L’Europa che non c’è”

Written by admin• 2:53 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Tra i protagonisti di “Più libri più liberi”, la Fiera nazionale della piccola e media editoria in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre, torna anche quest’anno Pisa University Press.

La casa editrice dell’Università di Pisa parteciperà con una selezione del proprio catalogo – inclusi i titoli più recenti – presso lo stand del Coordinamento UPI, che riunisce le University Press italiane.

Lunedì 8 dicembre, alle ore 18, nella sala Elettra del complesso La Nuvola, si terrà inoltre la presentazione del volume di Massimo Riva, L’Europa che non c’è. All’incontro, a ingresso libero, parteciperà anche l’onorevole Giuliano Amato; modererà la giornalista Gianna Fregonara.

Il libro. Il saggio analizza l’attuale irrilevanza geopolitica dell’Unione Europea, messa in evidenza dai conflitti in Ucraina e Palestina e dalle tensioni economiche globali. Pur forte della moneta unica, l’Europa non può più fare affidamento soltanto sull’euro: secondo Riva, è urgente dotare l’Unione di una guida politica e di una difesa comune in grado di proteggerne i valori democratici e lo Stato di diritto.

Per ulteriori informazioni: www.pisauniversitypress.it

Last modified: Dicembre 3, 2025