Nuove intitolazioni a Pisa: spazi pubblici dedicati a personalità di rilievo

PISA- Il Comune di Pisa rende omaggio a quattro figure significative per la comunità e la cultura locale, intitolando loro nuovi spazi pubblici, tra cui tratti della ciclopista del Trammino e un’area verde. Tra questi, uno dei segmenti della pista ciclabile sarà dedicato a Gigi Simoni, allenatore e uomo di sport amatissimo, legato profondamente a Pisa da una lunga e importante storia personale e professionale.

Le delibere di intitolazione, approvate recentemente dalla Giunta comunale, riconoscono anche altre tre personalità che hanno lasciato un segno nella vita culturale, sportiva e sociale della città: Azzurra Lorenzini, Paolo Mancini e Virgilio Facchini.

«Con queste intitolazioni vogliamo valorizzare persone che hanno contribuito in modo autentico e duraturo alla nostra comunità – dichiara l’assessore alla partecipazione e ai servizi demografici, Gabriella Porcaro. – Gigi Simoni non è solo un simbolo dello sport e del calcio, ma rappresenta un pezzo di storia pisana. Azzurra Lorenzini ha trasformato la sofferenza in un messaggio universale di speranza. Paolo Mancini è stato un instancabile servitore delle istituzioni locali, sempre vicino ai cittadini. Il prof. Virgilio Facchini ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nella sanità pisana, unendo competenza e grande umanità. La toponomastica è uno strumento fondamentale per costruire memoria pubblica: dedicando strade, piazze e spazi urbani a chi ha fatto del bene, trasmettiamo alle generazioni future un’eredità concreta e rafforziamo il senso di appartenenza della comunità».

Dettaglio delle intitolazioni:

Gigi Simoni: tratto della ciclopista del Trammino a Marina di Pisa, tra via Giovanni da Verrazzano e via Deodato Orlandi.

tratto della ciclopista del Trammino a Marina di Pisa, tra via Giovanni da Verrazzano e via Deodato Orlandi. Azzurra Lorenzini: tratto tra via Deodato Orlandi e l’incrocio con via Di Viaccia.

tratto tra via Deodato Orlandi e l’incrocio con via Di Viaccia. Paolo Mancini: segmento dalla vecchia stazione del Trammino in via Cagliaritana fino all’attraversamento pedonale di via della Foce, all’altezza di via Giovanni da Verrazzano.

segmento dalla vecchia stazione del Trammino in via Cagliaritana fino all’attraversamento pedonale di via della Foce, all’altezza di via Giovanni da Verrazzano. Prof. Virgilio Facchini: area verde tra via San Francesco e il viale pedonale Bruno Guerrini.

Gigi Simoni – Allenatore e calciatore noto come “Mister delle Promozioni”, il suo legame con il Pisa Sporting Club è unico. Condusse la squadra a due promozioni in Serie A (1984/85 e 1986/87) e vinse la Coppa UEFA con l’Inter nel 1998. Nonostante una carriera internazionale, scelse Pisa come sua dimora, dove trascorse gli ultimi anni della vita. L’intitolazione della pista ciclabile celebra la sua eredità sportiva e il profondo legame affettivo con la città.

Azzurra Lorenzini – Cantante e conduttrice televisiva pisana, scomparsa prematuramente nel 2019 a 32 anni, ha lasciato un’eredità significativa attraverso la sua musica e il messaggio universale di speranza del brano Letto 23, tradotto in dieci lingue. Il ricavato è stato devoluto per la costruzione di un ospedale oncologico per bambini. L’intitolazione della strada ne celebra la memoria e l’incredibile capacità di trasformare il dolore in solidarietà.

Paolo Mancini – “Marinese doc”, figura di riferimento per il Litorale Pisano e punto di riferimento per la comunità. Ha ricoperto ruoli di rilievo nella politica locale e nel volontariato, tra cui presidente della Polisportiva Garzella e promotore della rinascita dell’A.C. Pisa 1909. L’intitolazione della strada rende omaggio alla sua dedizione, correttezza istituzionale e impegno costante per il bene della città.

Prof. Virgilio Facchini – Ginecologo di grande spessore umano e professionale, ha svolto la sua carriera a Pisa dedicandosi alle donne in gravidanza e durante il parto, con circa 15.000 parti e 4.000 interventi chirurgici. Professore associato e direttore di prestigiose strutture ospedaliere, ha lasciato un segno indelebile nella sanità pisana. L’intitolazione dell’area verde celebra la sua eccellenza medica e l’impegno etico e umano.

