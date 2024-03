Nuova seduta del Consiglio Comunale lunedì 11 marzo

Scritto da admin• 1:56 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Lunedì 11 marzo, nuova seduta del Consiglio Comunale. I lavori inizieranno a partire dalle 14,30. Prevista, come di consueto, la diretta streaming dal sito You Tube del Consiglio Comunale.



Molti gli argomenti in discussione. Dopo una comunicazione del Sindaco di Pisa, Michele Conti, su alcuni prelievi dal Bilancio Comunale e dopo una breve comunicazione del consigliere del Pd, Marco Biondi sull’infestazione della pineta di Tirrenia dovuta alla cocciniglia tartaruga, i consiglieri discuteranno dei parcheggi gratuiti il sabato pomeriggio (su questo un question time è stato presentato dal consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune) – gli risponderà l’assessore Massimo Dringoli), della sostituzione della bandiera di Pisa con quella palestinese sul ponte di Mezzo durante la manifestazione dello scorso 8 marzo (su questo un question time è stato presentato dalla consigliera Rachele Compare (FdI) – gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti), della rotatoria del ponte della Vittoria (su questo un question time è stato presentato dal consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone) – gli risponderà l’assesssore Massimo Dringoli) e, infine, dei nuovi stalli blu presso il Concetto Marchesi (su questo un question time è stato presentato dal consigliere Marco Biondi (Pd) – gli risponderà,anche a questo, l’assessore Massimo Dringoli).

Sarà po la volta delle interrogazioni e delle interpellanze. Per le prime si ricorda quella del consigliere Luigi Sofia (Sinistra unita per Pisa) sull’acquisto dei fondi commerciali in zone Stazione Ferroviaria – gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti – e quella sulle misure previste per mitigare le temperature nei nidi comunali nei mesi estivi della consigliera Dalia Ramalli (Pd) a cui gli risponderà il vice-sindaco, Raffaele Latrofa.

Per le seconde, cioè per le interpellanze, si ricorda quella del consigliere Auletta sul canale dei Navicelli a cui gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti e quella sull’inquinamneto acustico ed ambientale causato dai voli del nostro aereporto Galilei a cui gli risponderà l’assessora all’ambiente, Giulia Gambini.

Infine, per quanto riguarda le mozioni, si ricorda quella “fermare il genocidio del popolo palestinese”, presentata questa mattina dal consiglire Francesco Auletta. Il prossimo appuntamento con il Consiglio Comunale si terrà lunedì 18 Marzo.

Last modified: Marzo 10, 2024