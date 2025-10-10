Nuova fermata della linea 161: da lunedì 13 ottobre collegamento diretto a Navacchio

Written by admin• 11:57 am• Attualità, Cascina

PISA- A partire da lunedì 13 ottobre, la linea 161 di Autolinee Toscane, proveniente da Tre Colli/Montemagno/Calci, effettuerà la nuova fermata in via del Fosso Vecchio, nel cuore dell’area commerciale di Navacchio. Un collegamento molto atteso dai cittadini di Calci e Cascina per raggiungere facilmente il polo commerciale.

“I Comuni di Calci e Cascina hanno puntato molto su questa linea – spiegano i sindaci –. Spesso aree commerciali e artigianali non sono collegate con i mezzi pubblici, con un impatto negativo sia sull’ambiente che sulla mobilità sociale. Ringraziamo anche Unicoop Firenze per la collaborazione nella realizzazione della fermata”.

L’attivazione della nuova fermata, inizialmente prevista per gennaio 2024 e poi rinviata per problemi tecnici, completa l’intervento che garantisce finalmente un collegamento diretto tra i due Comuni e l’area commerciale di Navacchio. La linea 161 effettuerà corse ogni 30 minuti, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19.30, con possibilità di interscambio con la linea 190 Pontedera-Cascina-Pisa lungo la Toscoromagnola.

Last modified: Ottobre 10, 2025