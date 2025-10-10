Written by Ottobre 10, 2025 11:49 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Pisa e le sue acque: prorogata la mostra fotografica fino al 31 ottobre

PISA- La mostra fotografica “Pisa e le sue acque. Secoli di convivenza”, promossa dal Comune di Pisa per celebrare i 550 anni dalla costituzione ufficiale dell’attuale Consorzio di Bonifica Basso Valdarno (ex Ufficio Fiumi e Fossi), sarà visitabile fino al 31 ottobre nella saletta dell’atrio di Palazzo Gambacorti. Curata da Fabio Muzzi, l’esposizione, inaugurata il 26 settembre, è stata prorogata per l’interesse suscitato nel pubblico.

La mostra

Aperta dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30, con ingresso gratuito, propone ventidue fotografie che raccontano il profondo legame di Pisa con le acque della città. Le immagini spaziano dai Lungarni a Piazza delle Gondole, dalle fontanine ai corsi d’acqua che definiscono il paesaggio urbano. Alcuni scatti documentano anche le opere storiche dell’Ufficio Fiumi e Fossi, come il Trabocco delle Bocchette a Putignano (1558), il canale dei Navicelli (1606) e la chiesa della Madonna dell’Acqua (1648).

In parallelo, le fotografie sono proiettate sui totem digitali installati nel centro cittadino, ampliando l’esperienza della mostra.

