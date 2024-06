Nuova campagna di promozione turistica di Pisa: ‘Where is the Tower? Pisa is Much More”

Scritto da admin• 3:17 pm• Pisa, Cultura

PISA – La nuova campagna di promozione turistica di Pisa si chiama “Where is the tower? Pisa is much more” per il mercato estero e “Una città da…” per il pubblico nazionale. La campagna si focalizzerà su cinque aree principali: arte, mare, natura, tradizione e scienza, per valorizzare Pisa oltre la famosa torre. Verranno prodotti 500 scatti fotografici, 20 video-spot e 40 contenuti redazionali per due campagne pubblicitarie multilingue, una nazionale e una internazionale.

L’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, sottolinea l’importanza del turismo per l’economia locale e l’obiettivo di aumentare la permanenza dei visitatori, prolungando la stagione turistica. La campagna, con un costo di 157.380 euro, sarà prevalentemente pubblicizzata sui social media come Facebook e Instagram e mira a raggiungere 30 milioni di visualizzazioni, con un target del 60% internazionale.

La campagna è parte di un programma più ampio del valore di quasi 600mila euro, finanziato principalmente da fondi ministeriali, e include iniziative come la segnaletica turistica, il monitoraggio dei flussi turistici e la creazione di itinerari integrati.

Last modified: Giugno 14, 2024