Novità Luca Remedi in Nazionale per il Lenergy Pisa BS

PISA – Mentre la Serie A di beach soccer sta per fare tappa a Tirrenia, dal 17 al 20 luglio al Centro di Preparazione Olimpica, il CT della Nazionale italiana Emiliano Del Duca ha diramato l’elenco dei convocati per il raduno di Castellammare di Stabia, in vista delle qualificazioni della Divisione A alla Super Final dell’Euro Beach Soccer League, in programma dal 9 al 14 settembre a Viareggio. Tre i giocatori del Lenergy Pisa BS convocati: il portiere Leandro Casapieri, il laterale Tommaso Fazzini e la novità del difensore Luca Remedi. Grande soddisfazione in casa nerazzurra per la prima convocazione in Nazionale di Luca Remedi, che soltanto lo scorso anno ha debuttato nel mondo del beach soccer con la maglia del Lenergy Pisa. Il direttore nerazzurro

Andrea Pelli commenta così la notizia delle convocazioni: “Rivolgo

i complimenti ai nostri ragazzi per la chiamata in Nazionale arrivata nel cuore di una stagione impegnativa. La soddisfazione per la conferma in azzurro dei nostri Casapieri e Fazzini è grande, ormai veterani della selezione nazionale. Remedi? Ho sempre creduto nelle sue capacità, già lo scorso anno gli dissi che avrebbe avuto anche lui delle possibilità per prendersi la Nazionale, perché ha le doti umane e tecniche per poterci stare. Adesso gli auguro di dimostrare il suo valore anche con la maglia azzurra e di ottenere i maggiori successi possibili“.

I giocatori convocati si raduneranno a Castellammare di Stabia lunedì 21 luglio, all’indomani degli impegni del Campionato di Serie A, due giorni prima dell’ufficializzazione della lista definitiva dei convocati per le gare contro Danimarca, Estonia e Cechia dal 25 al 27 luglio.

