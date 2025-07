Giovanni Corrado: “Gilardino uomo giusto per mantenere vivo l’entusiasmo”

Written by admin• 4:52 pm• Pisa SC

Il Ds Vaira: “Nicolas rimarrà in nerazzurro”

PISA – Si è svolta nel primo pomeriggio di sabato 12 luglio 2025, presso le Officine Garibaldi, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Pisa Sporting Club Alberto Gilardino, con la partecipazione altresì del Direttore Generale Giovanni Corrado e del Direttore Sportivo Davide Vaira.

di Giovanni Manenti

(Foto Roberto Cappello Fotogiornalismo)

Ad introdurre il tecnico ha provveduto Giovanni Corrado: “Quello di oggi è il miglior inizio di stagione che ci potessimo augurare da quando, otto anni fa, abbiamo acquistato il Pisa, rappresentando il coronamento di un sogno che non sapevamo quando si sarebbe avverato, ma con la consapevolezza che prima o poi ciò sarebbe avvenuto, così che ora siamo a presentare un allenatore che, dopo essere stato un eccellente giocatore, ha dimostrato anche il suo valore come tecnico, con la Promozione in A e successiva salvezza con il Genoa, così che riteniamo di aver fatto la scelta giusta per la sua professionalità ed esperienza acquisita“.

Chiamato a rispondere sull’addio di Inzaghi, il Direttore Generale ha precisato: “Devo ammettere di essere rimasto colpito dalle dichiarazioni di Inzaghi che evidenziavano come ci fossero state “cose poco chiare”, anche perché si tratterebbe di una situazione mai verificatasi nei nostri anni di permanenza alla guida della Società, tant’è che ritengo sia sfuggita al Mister una frase infelice anche rispetto a quanto da lui dichiarato in precedenza, mentre credo che oggi lui sia contento di aver la possibilità di vincere un altro Campionato di Serie B come era forse il suo obiettivo, fermo restando che da parte nostra non vi è stata alcuna rottura“.

Infine, Giovanni Corrado ha fatto il punto sullo stato dei lavori in corso; “Per quanto riguarda i lavori di costruzione del Centro Sportivo, gli stessi sono in linea con le previsioni, il che mi consente di ritenere che nell’arco di 12, 15 mesi al massimo potrà essere completata quantomeno la prima fase, mentre maggiori preoccupazioni vi sono circa il restauro dell’Arena Garibaldi, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, il che conferma quanto sia stato lungimirante aver dato l’inizio al necessario iter sin da gennaio, nonostante non potessimo essere all’epoca sicuri della Promozione, convinti comunque che potremo essere pronti per la prima gara interna di Campionato contro la Roma, così come confermo che a breve partirà anche la Campagna Abbonamenti“.

In merito alle caratteristiche del tecnico Alberto Gilardino, il Direttore Sportivo Davide Vaira così si è espresso: “Sin dai primi colloqui avuti con il Mister abbiamo percepito il suo desiderio di venire ad allenare a Pisa, in quanto “la parola chiave” della prossima stagione dovrà essere l’entusiasmo e siamo pertanto quanto mai certi che Gilardino sia la persona giusta per trasmettere tale caratteristica alla squadra ed all’ambiente, in ciò rivedendo lo stesso spirito che ci ha consentito di ottenere una Promozione sotto certi aspetti inattesa“.

Ovviamente il Direttore si è soffermato sulle trattative di mercato: “Per il mercato dobbiamo innanzitutto ricordare come il Pisa si approcci alla nuova Categoria come una neopromossa e dalla quale mancava da 34 anni, ma ciò non cambia il nostro modo di affrontare le trattative che condividiamo con il tecnico, pur non avendo la necessità di concludere le stesse in tempi brevi in quanto ritengo sia prioritario al momento che l’allenatore valuti appieno le caratteristiche e le qualità dei giocatori attualmente a sua disposizione, fermi restando quelli che sono i nostri obiettivi che cercheremo di raggiungere sposando il meccanismo sinora attuato dalla Società, circostanza che mi rende tranquillo“.

Più nello specifico, Davide Vaira ha evidenziato: “Confermo che Nicolas, svincolatosi a giugno, torna a far parte dell’organico, mentre devo fare una precisazione in ordine ai nuovi giocatori sin qui acquistati, ovvero che gli stessi (Vural, Lusuardi, Mbambi e Maucc, ndri) vestiranno la maglia nerazzurra avendo fatto riferimento alle loro qualità tecniche e caratteristiche indipendentemente dall’età, ancorché Vural sia un prospetto di sicuro affidamento, mentre sul fronte delle cessioni abbiamo tante trattative aperte e, pur non essendo facile, non vi dovrebbero essere problemi al riguardo in quanto si tratta di giocatori bravi che hanno mercato, primo fra tutti Sala che, dopo aver disputato un’ottima stagione, riteniamo debba completare un percorso di crescita in una squadra di Serie B, al contrario di Coppola che, al netto dello sfortunato infortunio alla caviglia, avevamo già deciso di inserire nell’organico, non avendo viceversa interesse verso un ritorno di Birindelli e su Vignolo la trattativa è ancora aperta“.

Last modified: Luglio 12, 2025