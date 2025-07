Migliaia di persone per la Marina Dance Parade

Written by Antonio Tognoli• 11:36 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Successo travolgente per la sesta edizione dell’evento simbolo dell’estate pisana

MARINA DI PISA – È stata una notte di musica, luci e festa senza sosta quella andata in scena venerdì sul lungomare di Marina di Pisa, che si è trasformato in una gigantesca discoteca a cielo aperto per la sesta edizione della Marina Dance Parade. Un evento da record che ha richiamato migliaia di persone da tutta Italia, confermandosi tra i più attesi dell’estate toscana.

Promossa da Confcommercio Provincia di Pisa e nata da un’idea di Alessandro Trolese, Marco Cardinotti e Fabrizio Fontani, la manifestazione è stata realizzata con il sostegno della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Fipe, Sib e Silb.

“Un evento travolgente, che coinvolge tutte le generazioni e valorizza il nostro litorale,” ha dichiarato Alessandro Trolese, vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa. “Musica, divertimento e tanta partecipazione da tutta Italia: è questo lo spirito della Marina Dance Parade.”

Dal tramonto fino a notte fonda, tre palchi hanno animato la costa:

Main Stage in Piazza Baleari con i ritmi elettronici di Metempsicosi

in Piazza Baleari con i ritmi elettronici di Piazza Viviani in versione vintage con Rememories ‘90

in versione vintage con Stage 3 firmato Timeless in collaborazione con It’s Time Eventi, per un mix di sonorità e atmosfere.

In consolle oltre 20 DJ tra cui Mario Più, Rose Melody, Niki The Voice e le Sisters Cap, che hanno fatto ballare il pubblico fino a tarda notte.

Il presidente di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi, ha sottolineato il valore strategico dell’evento:

“La Dance Parade dimostra come il nostro litorale possa essere un polo di attrazione turistica, culturale ed economica. Siamo fieri di sostenere iniziative che promuovono il territorio in modo sano e inclusivo.”

Soddisfazione anche dal sindaco Michele Conti, che ha parlato di “un’iniziativa innovativa, capace di esaltare le potenzialità del nostro litorale e attirare visitatori ben oltre i confini locali”.

Non è mancato l’aspetto enogastronomico, con il Food Truck Village lungo via Tullio Crosio e un afterparty finale al Pappafico, per chiudere la notte in grande stile.

Per il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, “la Marina Dance Parade è il faro dell’estate sul nostro litorale”, mentre per Fabrizio Fontani, presidente Sib Confcommercio Pisa, “questo evento rappresenta un mix perfetto di turismo, musica ed emozione, pensato per i giovani e non solo”.

L’evento rientra nel calendario di Marenia – Non solo Mare 2025 e ha potuto contare sul contributo di numerosi sponsor locali, tra cui Atefi Lavanderia Industriale, IGC Ferrante Costruzioni, Intergomma Service 4, Motorteam Piaggio, Pro.Mi Sicurezza, RELÙ – Soluzioni per l’abitare, Z&P Assicurazioni, Gambassi Sedie e Tavoli, Toni Luigi, NeonTecnica, Residence L’Incanto di Boccadarno e Gruppo Scotti.

