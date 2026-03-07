Written by Marzo 7, 2026 11:16 pm Pisa SC

Oscar Hiljemark: “Abbiamo disputato un buon primo tempo. Dopo i primi due gol non abbiamo reagito”

HomePisa SCOscar Hiljemark: “Abbiamo disputato un buon primo tempo. Dopo i primi due gol non abbiamo reagito”

TORINO – Il tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark commenta la sconfitta subita contro la Juventus all’Allianz Stadium.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo disputato un buon primi tempo, poi nella ripresa siamo calati, ma io non voglio farlo. Preso il primo e il secondo gol non abbiamo reagito, le nostre gambe ne hanno risentito. Mi aspettavo questa situazione, sapevo che non sarebbe stato facile, ma questa è la situazione che noi abbiamo creato”.

“Il momento è veramente difficile, lo so. Ma io devo pensare a domani. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questa squadra, come abbiamo fatto nei primi 50 minuti della partita dove potevamo fare male anche alla Juventus”

Last modified: Marzo 7, 2026
Previous Story
Andrea Cambiaso: “Contenti di aver regalato una serata così ai nostri tifosi”
Next Story
Arturo Calabresi: “Dobbiamo tornare a vincere per i nostri tifosi

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti