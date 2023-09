Notte Bianca dello Sport: le modifiche al traffico

Scritto da admin• 6:50 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Sabato 23 settembre si svolge e Pisa la prima edizione della Notte Bianca dello Sport Strade e piazze del centro saranno trasformate in spazi inediti dove svolgere un’ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le associazioni cittadine che hanno aderito per presentare le attività, con dimostrazioni e performance.



Saranno presenti circa 80 enti, gruppi e associazioni sportive pisane, con stand espositivi e attività dimostrative tra i Lungarni Gambacorti e Galilei e lungo l’asse piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, compresi il Ponte di Mezzo, Largo Ciro Menotti e piazza Gambacorti.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta. Saranno chiuse al transito veicolare, dalle ore 14.00 del 23 settembre alle ore 07.00 del 24 settembre, LUNGARNO GALILEI, LUNGARNO GAMBACORTI tratto da Piazza XX Set-tembre a Via delle Belle Donne e PONTE DI MEZZO.

Saranno chiuse al transito veicolare dalle ore 18.30 del giorno 23 alle ore 02.00 del giorno 24 settembre: LUNGARNO PACINOTTI tratto da Piazza Carrara a Piazza Garibaldi e LUNGAR-NO MEDICEO tratto da Piazza Garibaldi a Piazza Cairoli.

Sarà istituito il divieto di accesso, all’inserimento di tutte le strade e i vicoli, sui Lungarni oggetto del provvedimento e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Se-polcro, Franceschi, Del Moro, del Tidi e Vigna e inoltre solo su P.te della Fortezza il senso unico di marcia (da Lungarno Fibonacci a Lungarno Buozzi);

Al fine di consentire l’uscita dei veicoli già in sosta sul Lungarno Galilei e nella ZTL S. Martino e ai residenti della ZTL S. Antonio (comparto via Toselli – piazza Facchini – via Mazzini) di raggiungere le proprie abitazioni: inversione del senso di marcia di Piazza S. Sepolcro e Via F. dal Borgo; abro-gazione dell’area pedonale in Via S. Martino, tratto da Vicolo del Moro a Corso Italia e in Via To-selli, tratto da Corso Italia a Via Garofani; Istituzione del senso unico alternato su Via Toselli, tratto da Via Garofani a Via dell’Occhio, con viabilità in uscita verso Lungarno Gambacorti percor-rendo Piazza Facchini – Via delle Belle Donne. Le auto parcheggiate sui Lungarni, chiusi al traffico veicolare, potranno percorrerli, solo in uscita, procedendo a passo d’uomo (5- Km\h). Sarà consentito il transito ai soli TAXI, per il trasporto dei clienti agli alberghi, con possibilità di accesso solo dalla zona interdetta al traffico, nel periodo di durata del provvedimento sopra citato.

Sarà infine istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14.00 del giorno 23 alle ore 07.00 del giorno 24 settembre: LUNGARNO GALILEI fino a Piazza XX Settembre, LUNGARNO GAMBACORTI tratto da Piazza XX Settembre a Via delle Belle Donne (Palazzo Blu).

Last modified: Settembre 22, 2023