Via San Biagio, attivato il controllo elettronico della corsia preferenziale

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PISA – È stata attivata una telecamera in via San Biagio, nel tratto compreso tra via Gino Chierici e via San Pio da Pietralcina, per il controllo della corsia preferenziale istituita nell’ultimo tratto della strada, prima dell’intersezione con via San Pio da Pietralcina. La telecamera permette di regolare gli accessi alla corsia riservata e di tutelare le abitazioni presenti nel tratto finale di via San Biagio, garantendo il passaggio dei residenti e dei veicoli autorizzati.

La corsia preferenziale è stata istituita a seguito delle richieste dei residenti e delle valutazioni effettuate da Pisamo e dalla Polizia Municipale sulla circolazione nell’area di via San Pio da Pietralcina, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi di traffico e consentire ai residenti e ai veicoli diretti alle abitazioni di raggiungere il tratto finale di via San Biagio.

Per i veicoli provenienti dal viale delle Piagge, da via di Nudo o da via del Tondo, il percorso per raggiungere via San Biagio prevede la svolta a sinistra in via Gino Chierici, quindi l’immissione in via Salvatore Pizzarello e successivamente in via delle Torri. Da qui, svoltando a destra all’intersezione semaforizzata, è possibile immettersi regolarmente in via San Pio da Pietralcina.

Il controllo è collocato nel tratto successivo ai fabbricati e via San Pio da Pietralcina. La parte di strada precedente alle case resta accessibile ai residenti, ai loro visitatori, ai corrieri e agli altri veicoli diretti alle abitazioni. L’accesso alla corsia preferenziale è consentito ai veicoli autorizzati, compresi i mezzi di soccorso, i taxi, i veicoli di pubblica utilità e quelli delle aziende che gestiscono servizi essenziali, oltre agli altri soggetti autorizzati. Il rispetto della disciplina è verificato attraverso il sistema di controllo elettronico del varco.

Last modified: Luglio 21, 2026