Fabrizio Marconi nominato delegato A.N.CO.T. per la Toscana

Written by Redazione• 3:27 pm• Casciana Terme Lari

L’ Associazione Nazionale Comuni Termali affida all’assessore di Casciana Terme Lari il compito di promuovere il coordinamento tra i territori termali regionali e rafforzare la rete istituzionale del termalismo toscano



CASCIANA TERME LARI – Casciana Terme Lari assume un ruolo di riferimento nel panorama del termalismo toscano. Fabrizio Marconi, assessore del Comune di Casciana Terme Lari con delega al Turismo, è stato nominato delegato dell’Associazione Nazionale Comuni Termali, A.N.Co.T., per la Toscana.

La nomina è stata formalizzata dalla presidente nazionale dell’associazione, la dottoressa Franca Roso, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’azione dell’A.N.Co.T. nei territori regionali, favorendo un maggiore coordinamento tra i Comuni termali e sostenendo iniziative condivise per la valorizzazione del sistema termale italiano.

A.N.Co.T. opera su scala nazionale per la tutela e la promozione del patrimonio termale dei Comuni aderenti, rappresentandone gli interessi presso le istituzioni nazionali e regionali e promuovendo progetti finalizzati allo sviluppo dei territori legati alle acque termali.

La scelta di individuare Fabrizio Marconi come delegato regionale nasce dal riconoscimento delle competenze e dell’attività amministrativa svolta, oltre che dalla sensibilità dimostrata verso le tematiche del termalismo, del turismo e delle politiche di sviluppo dei territori termali.

Nel nuovo incarico, Marconi avrà il compito di rappresentare e promuovere le finalità dell’associazione sul territorio regionale, favorendo il coordinamento tra i Comuni termali della Toscana già aderenti ad A.N.Co.T. e svolgendo attività di supporto, promozione e sensibilizzazione sul valore del termalismo toscano.

Tra gli obiettivi della delega rientra anche quello di favorire l’adesione di ulteriori Comuni termali della regione, rafforzando una rete istituzionale capace di mettere in relazione esperienze, progettualità e strategie di sviluppo.

Si tratta di un riconoscimento importante anche per Casciana Terme Lari, territorio storicamente legato alla cultura delle acque e al turismo termale, che conferma così il proprio ruolo all’interno di una più ampia visione regionale e nazionale.

La nomina rappresenta inoltre un’occasione per rilanciare il tema del termalismo non soltanto come risorsa sanitaria e turistica, ma anche come elemento identitario, economico e culturale dei territori. In un momento in cui i Comuni termali sono chiamati a ripensare modelli di accoglienza, promozione e sviluppo, il coordinamento tra enti diventa uno strumento fondamentale per costruire politiche condivise e valorizzare le specificità locali.

L’ incarico sarà svolto in raccordo con la presidente e con gli organi competenti dell’associazione, secondo le modalità previste da A.N.Co.T., con l’obiettivo di promuovere azioni coordinate e rafforzare il dialogo tra i territori termali della Toscana.

L’ assessore al Turismo, Fabrizio Marconi, ha commentato così la nomina a delegato A.N.Co.T.: «È per me un onore essere stato scelto per ricoprire questo incarico. Da parte mia ci sarà il massimo impegno nel favorire la collaborazione tra le realtà termali toscane, con l’obiettivo di promuovere un’immagine unitaria del termalismo toscano, pur valorizzando le peculiarità che contraddistinguono ciascuna stazione termale.

Per Casciana Terme Lari, la nomina di Fabrizio Marconi rappresenta dunque un motivo di soddisfazione e, allo stesso tempo, una responsabilità: contribuire alla crescita della rete dei Comuni termali toscani e alla valorizzazione di un patrimonio che appartiene alla storia, all’identità e al futuro della regione.

Last modified: Luglio 21, 2026