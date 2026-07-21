San Giuliano Terme. Anas modifica l’organizzazione dei lavori: strada riaperta nel fine settimana

Written by Redazione• 2:21 pm• San Giuliano Terme, Attualità

Dal 27 al 31 lavori di notte con il senso unico alternato

SAN GIULIANO TERME – Cambia l’organizzazione del cantiere Anas sulla SS12 dell’Abetone e del Brennero, nel tratto compreso tra La Figuretta e San Giuliano Terme, interessato dai lavori di asfaltatura. La strada, chiusa nella mattinata di lunedì 20 luglio con pesanti ripercussioni sul traffico tra Pisa e il Lungomonte, resterà interdetta alla circolazione fino a venerdì sera.

La novità riguarda la prosecuzione dell’intervento: sabato e domenica la SS12 sarà completamente riaperta in entrambe le direzioni, mentre da lunedì 27 a venerdì 31 luglio la viabilità sarà regolare durante il giorno e i lavori si svolgeranno esclusivamente nelle ore serali e notturne, con l’istituzione di un senso unico alternato.

La nuova organizzazione del cantiere è stata comunicata questa mattina da Anas, a seguito delle forti criticità registrate nella giornata di ieri e delle richieste formulate dall’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme.

“Prendiamo atto delle modifiche introdotte da Anas e siamo parzialmente soddisfatti del cambio di organizzazione del cantiere, che consentirà di limitare i disagi nella prossima settimana – commenta il sindaco Matteo Cecchelli –. Resta però il rammarico per la mancata concertazione preventiva con il Comune e per una gestione iniziale che ha avuto un impatto molto pesante sulla mobilità. Continueremo a seguire costantemente l’evolversi della situazione affinché i lavori si concludano nei tempi previsti e con il minor disagio possibile per cittadini, pendolari e attività economiche. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alla nostra Polizia Locale, che fin dalle prime ore di ieri è impegnata sul territorio per monitorare la situazione, regolare il traffico nei punti più critici e assistere gli automobilisti. Un lavoro prezioso che proseguirà anche nei prossimi giorni per contribuire a contenere le difficoltà di circolazione fino al termine della fase più delicata del cantiere.“

Per raggiungere Pisa dal Lungomonte, fino alla riapertura della strada, restano consigliati i percorsi alternativi: l’Aurelia per chi proviene da Madonna dell’Acqua, la strada provinciale di San Jacopo da Pontasserchio, via Lenin da Pappiana, via dei Condotti da Asciano e la strada provinciale Vicarese da Mezzana.

Last modified: Luglio 21, 2026