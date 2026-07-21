Giovedì 23 luglio a Tirrenia la Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento. Dimostrazioni e attività per promuovere la sicurezza in mare

Written by Redazione• 1:39 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

PISA – Giovedì 23 luglio Tirrenia ospiterà la Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento, iniziativa promossa dall’ONU e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per diffondere la cultura della sicurezza in acqua. Per il terzo anno consecutivo il Comune di Pisa aderisce all’evento con “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, in programma dalle ore 9 presso il distaccamento della 46ª Brigata Aerea, in via del Tirreno 8.

La giornata riunirà istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e volontari impegnati nella prevenzione e nel soccorso in mare, con dimostrazioni pratiche e attività rivolte anche ai più piccoli.

«La prevenzione – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa, Elena Del Rosso – è il primo strumento per salvare vite umane. Promuovere la sicurezza in mare significa educare al rispetto dell’ambiente marino, alla consapevolezza dei rischi e ai comportamenti corretti da adottare. Pisa, città Bandiera Blu, vuole distinguersi non solo per la qualità delle proprie acque e delle spiagge, ma anche per l’impegno nella diffusione della cultura della sicurezza. Ringrazio tutte le istituzioni, le forze dell’ordine, le associazioni e i volontari che ogni giorno mettono competenza e professionalità al servizio della collettività e che renderanno possibile questa importante iniziativa».

Nel corso della mattinata si alterneranno dimostrazioni di soccorso e attività didattiche. Gli assistenti bagnanti della FIN, la Croce Rossa Italiana, la Misericordia e la Pubblica Assistenza illustreranno le tecniche di primo intervento e primo soccorso; la Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS Toscana) effettuerà una dimostrazione con i cani addestrati al salvataggio in acqua; i Vigili del Fuoco simuleranno un intervento con moto d’acqua, mentre la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera concluderà la mattinata con dimostrazioni di soccorso tramite motovedetta ed elicottero.

Il programma. La giornata prenderà il via alle ore 9 con i saluti istituzionali e gli interventi dei rappresentanti degli enti e delle associazioni partecipanti. Dalle ore 9.45 inizieranno le dimostrazioni pratiche, della durata di circa 15-20 minuti ciascuna. Si comincerà con le attività didattiche per bambini a cura di Legambiente sezione di Pisa, dedicate alla scoperta della biodiversità marina e condotte dal biologo marino Yuri Galletti, referente regionale del progetto europeo LIFE Turtlenest. Seguiranno una dimostrazione di primo intervento a cura della FIN e una simulazione di primo soccorso a cura di Croce Rossa Italiana, Misericordia e Pubblica Assistenza. Sarà poi la volta della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS Toscana), con una dimostrazione di intervento dei cani addestrati al salvataggio in acqua, dei Vigili del Fuoco con un intervento con moto d’acqua, e infine della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, con dimostrazioni di intervento con motovedetta e di soccorso aereo con elicottero.

L’evento, promosso nei Comuni insigniti della Bandiera Blu e coordinato dalla Fondazione FEE, punta a sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della prevenzione e della sicurezza durante la balneazione.

Last modified: Luglio 21, 2026