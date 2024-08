Nicolas Bonfanti: “Il Pisa può ambire alla serie A”

Scritto da Antonio Tognoli• 10:44 am• Pisa SC

PISA – Nicolas Bonfanti è euforico al termine dell’amichevole giocata contro l’Inter per il pareggio ottenuto.

“La squadra esce a testa alta dopo questa partita. Siamo stati puniti da una situazione di palla inattiva dove lavoriamo molto in settimana. Il mister ci chiede molto di attaccare la profondità. I nuovi compagni si sono integrati alla grande”.

Sulle ambizioni stagionali afferma: “Il Pisa può arrivare in serie A però bisogna lavorare giorno per giorno per migliorarci”.



Un pensiero per l’infortunio ad Esteves: “Un Grandissimo in bocca al lupo a Tomas ci dispiace tanto per l’infortunio al ginocchio ma sono sicuro che tornerà più forte di prima”.

