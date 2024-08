Filippo Inzaghi: “La squadra mi è piaciuta ma piedi per terra c’è ancora da migliorare”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:16 am• Pisa SC

PISA – Alla fine finisce in parità il derby tra i fratelli Inzaghi alla Cetilar Arena. Un risultato di prestigio per il Pisa ma Filippo Inzaghi frena in sala stampa al termine dell’amichevole di lusso disputata contro il fratello Simone che invece sale di fretta sul pullman destinazione Galilei per il ritorno a Milano in nottata.



“Questo risultato non deve far montare la testa a nessuno sono gare amichevoli d’estate e bisogna stare con i piedi per terra e lavorare. Parlare di serie A è prematuro, sarebbe importante per quest’anno stare rientrare nelle prime otto e costruire qualcosa di importante. Non mi piace fare troppe promesse, perché ci sono molte cose da migliorare”.

“Oggi però la squadra mi è piaciuta, è stata una gara prettamente difensiva, però in campionato dovremo essere noi a fare la partita e le cose cambieranno. Semper è un portiere importante e le riserve anche. Zan ha bisogno di lavorare e di adattarsi nel nostro calcio ma è un buon prospetto. Quello di Esteves è un infortunio grave purtroppo, siamo tutti vicini a lui, lo aspettiamo”.

