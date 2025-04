Nell’anticipo il Bari batte nel finale (2-1) il Palermo

Written by admin• 11:02 pm• Pisa SC

PISA – Nell’anticipo del venerdì della 33ª giornata di Serie B, il Bari supera il Palermo (2-1)nei minuti finali.

Al San Nicola la gara si sblocca subito: dopo soli 6 minuti Maggiore firma l’1-0 per la formazione guidata da Longo. La risposta dei rosanero non tarda ad arrivare, con Pohjanpalo che al 18’ realizza il gol del pareggio, il nono nelle ultime nove presenze con la maglia del Palermo per il finlandese arrivato a gennaio dal Venezia. Ma allo scadere è Simic, di testa, a regalare il successo ai padroni di casa con la rete del 2-1 all’89’. Con questa vittoria il Bari sale a quota 44 punti, all’ottavo posto, a una sola lunghezza proprio dai siciliani.

LA NUOVA CLASSIFICA. Sassuolo punti 72; PISA 63; Spezia 58; Cremonese 52; Juve Stabia 49; Catanzaro 47; Palermo 45; Bari 44; Cesena 43; Modena 41; Carrarese, Frosinone 37; Mantova 36; Sudtirol, Cittadella 35; Brescia 34; Reggiana, Sampdoria 32; Salernitana 30; Cosenza 26.



