Nefrologia al Lotti, FdI: “Serve un nuovo concorso per assumere medici specialisti”

Written by Redazione• 7:54 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, del consigliere comunale di Pontedera Gian Paolo Quercetani e di Maria Cristina Venturi dell’Associazione nazionale emodializzati (Aned).

«La risposta fornita dall’assessora Monni alla nostra interrogazione sulla situazione del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Lotti di Pontedera rappresenta un’ammissione del fallimento del centrosinistra nella gestione della sanità toscana». Lo dichiarano il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, il consigliere comunale di Pontedera Gian Paolo Quercetani e Maria Cristina Venturi dell’Associazione nazionale emodializzati (Aned).

«I dati forniti dalla Regione e dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest parlano chiaro – proseguono –. L’assessora riferisce che i medici specialisti in Nefrologia assunti a tempo indeterminato nel Servizio sanitario regionale sono aumentati, passando dai 146 del 2018 ai 155 attuali. Questo dato smentisce la consueta ricostruzione del centrosinistra, che attribuisce al Governo Meloni ogni responsabilità per la carenza di professionisti. Se i medici in Regione aumentano, ma gli ospedali del territorio, come quello di Pontedera, si trovano in una condizione di perenne emergenza di organico, significa che esiste un gravissimo problema di programmazione».

I firmatari della nota richiamano quindi il ruolo svolto dal Centro dialisi del Lotti, una struttura recentemente entrata in funzione che garantisce il trattamento emodialitico a circa ottanta pazienti cronici e segue anche la dialisi domiciliare, i pazienti trapiantati, l’attività ambulatoriale e le urgenze provenienti dal Pronto soccorso e dalle Terapie intensive.

«È inaccettabile che una struttura così strategica per tutta la Valdera, e non solo, debba andare avanti grazie a soluzioni d’emergenza. Serve un nuovo concorso per assumere medici specialisti».

«Fratelli d’Italia continuerà a vigilare con la massima attenzione – concludono Petrucci, Quercetani e Venturi –. Pretendiamo che la Regione Toscana e l’Asl mettano in atto soluzioni strutturali per garantire la piena copertura della pianta organica dell’ospedale Lotti».

In foto di archivio, Diego Petrucci.

Last modified: Settembre 4, 2026