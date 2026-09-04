Ponticello di via Lenin: nessun riscontro formale dall’Amministrazione. La Consigliera Mazzarri: “Richiesta protocollata l’11 luglio: ancora silenzio”

Written by Redazione• 10:37 am• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – “A quasi due mesi dalla mia richiesta di informazioni, protocollata l’11 luglio 2026, non risulta ancora pervenuta alcuna risposta formale da parte dell’Amministrazione comunale riguardo allo stato dell’intervento sul ponticello di via Lenin (già via delle Prata)“, ad affermarlo è Elisabetta Mazzarri consigliera comunale del Comune di San Giuliano Terme.

Nel frattempo, i residenti e gli utenti della strada continuano a segnalare rallentamenti significativi dovuti al senso unico alternato, introdotto dopo l’incidente che ha danneggiato il parapetto. Una misura necessaria nell’immediato, ma che oggi pesa in modo evidente sulla viabilità locale.

“Ho presentato una richiesta chiara, circostanziata e collaborativa per comprendere motivazioni tecniche, tempistiche e possibili soluzioni provvisorie. Ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro formale” – dichiara la Consigliera comunale Elisabetta Mazzarri. Le informazioni raccolte indicano che il ripristino richiederà un intervento di adeguamento normativo più ampio, con la sostituzione dei parapetti mediante strutture ad alta resistenza. Un’opera complessa, con costi stimati tra 60.000 € e 100.000 €, per la quale non risultano ancora avviate le procedure di finanziamento e di gara. Comprendo la complessità tecnica ed economica dell’intervento, ma è essenziale evitare che una misura emergenziale si trasformi in una condizione protratta oltre il necessario” – prosegue la Consigliera Mazzarri.

“La cittadinanza ha diritto a informazioni chiare e a soluzioni provvisorie che riducano i disagi, in attesa dell’avvio del cantiere definitivo. Alla luce di quanto sopra, richiedo formalmente all’Amministrazione comunale: Riscontro formale alla richiesta protocollata l’11 luglio 2026. Indicazione delle tempistiche previste per lo stanziamento delle risorse e l’avvio della procedura di gara. Valutazione di soluzioni provvisorie idonee a garantire sicurezza e doppio senso di marcia, quali barriere ad alta resistenza o transennature zavorrate. Monitoraggio della Polizia Municipale per prevenire comportamenti pericolosi in prossimità del semaforo. La cittadinanza attende risposte e interventi concreti. È necessario procedere con trasparenza e con ogni misura utile a ridurre i disagi fino all’avvio dei lavori definitivi“, conclude la Consigliera Elisabetta Mazzarri.



Last modified: Settembre 4, 2026