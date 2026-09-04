“Bacco Palaia e Venere” festeggia dieci anni: domenica la notte del vino e dell’amore

Written by Redazione• 8:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

La decima edizione è dedicata al tema “10 anni d’amor diVino”. Nel borgo street food, produttori locali, musica, artisti di strada, spettacoli e iniziative per bambini.

PALAIA – “Bacco Palaia e Venere” taglia il traguardo della decima edizione. Domenica 6 settembre torna nel borgo di Palaia l’attesa notte rossa dedicata al vino e all’amore, che quest’anno avrà come tema “10 anni d’amor diVino”.

Una serata di festa che coinvolgerà vie, piazze e luoghi simbolo del centro storico, animati da produttori locali, street food, musica dal vivo, artisti di strada, spettacoli itineranti e attività dedicate ai bambini.

Il programma prenderà il via alle 18.30. In piazza Sant’Andrea sarà allestito “Il castello dei bimbi”, con i giochi e i laboratori di Ludobike e “Carillon”, spettacolo per grandi e piccoli in programma alle 18.30, 19.30, 20.30 e 21.30. In via del Popolo arriverà invece D’Artagnan, il Mago delle Bolle, con esibizioni alle 19, 20, 21.30 e 22.30.

Tra gli spettacoli sono previste le acrobazie aeree dell’Asd Capovolta, alle 20.45 e alle 22.30 in via del Popolo, e lo spettacolo di giocoleria infuocata di Massimo Pugno di Fuoco, alle 20.30 e alle 22.30.

Ad animare le strade saranno anche gli Archimossi Street Band, con partenze alle 20.30 e alle 21.45 da piazza della Repubblica e alle 23 da via del Popolo. Alle scalette di Santa Maria andrà in scena “Vite”, trittico di novelle mimate, con appuntamenti alle 19, 20 e 21.15.

Ampio spazio sarà riservato alla musica. Nel giardino del Palazzo comunale, dalle 18.30, si esibiranno i musicisti dell’Accademia musicale “Il Pentagramma”, mentre dalle 21 sarà la volta dei Riego con la loro musica dal vivo. In via del Popolo sono previsti appuntamenti di musica acustica dalle 18.30 e dalle 21.30. Alle scalette di Santa Maria, dalle 21.30, spazio al dj set con Tony Verace.

Per tutta la sera il Gruppo Astrofili Timpano accompagnerà il pubblico nell’osservazione della Luna e del cielo stellato sopra Palaia. L’attività si svolgerà nel giardino del Palazzo comunale a partire dalle 20.

Non mancheranno il Mercatino dell’Ingegno, i punti panoramici e la possibilità di scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi del borgo, dalla Rocca alla chiesa di Sant’Andrea, dal giardino di Villa Dal Borgo alla Pieve di San Martino e alla Torre dell’Orologio. All’Arco dell’Amore sarà inoltre possibile scattare una fotografia ricordo della serata.

Vino, sapori del territorio, spettacolo e romanticismo saranno così gli ingredienti della decima edizione di “Bacco Palaia e Venere”, pronta a celebrare dieci anni di storia nel cuore di uno dei borghi più suggestivi della Valdera.

Last modified: Settembre 4, 2026