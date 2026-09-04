Quattro campane scendono, un ascensore sale: il campanile del Bellincioni si prepara alla sua “Seconda vita”

Written by Redazione• 8:16 am• Peccioli, Cronaca, Cultura

A Peccioli è iniziata la fase più spettacolare dei lavori sul campanile di San Verano. Nel film “La seconda vita” di Vito Palmieri una campana veniva calata dalla torre del Bellincioni. Oggi, nella realtà, ne vengono rimosse (provvisoriamente) quattro.

PECCIOLI – C’è una scena de “La seconda vita”, il film di Vito Palmieri girato a Peccioli, che oggi sembra quasi anticipare la realtà. Una campana viene smontata e calata dal campanile progettato da Luigi Bellincioni. Nel film l’intervento è legato alla sua riparazione e diventa simbolo della possibilità di dare nuova vita a qualcosa che sembrava averne bisogno.

All’epoca era una scena destinata a rimanere sullo schermo. Oggi, invece, è diventata realtà e, se possibile, in una forma ancora più spettacolare. La mattina del 3 settembre sono iniziate le operazioni per rimuovere dalla sommità del campanile di San Verano le quattro campane più grandi, dal peso complessivo di diverse tonnellate.

Si tratta di uno dei passaggi più complessi e suggestivi dell’intervento sul campanile, progettato alla fine dell’Ottocento dall’ingegnere Luigi Bellincioni, e segna l’ingresso del cantiere in una fase cruciale.

Le quattro campane saranno temporaneamente rimosse per consentire le lavorazioni previste dal progetto. Verranno restaurate e successivamente ricollocate sulla torre, con una leggera modifica della loro disposizione necessaria a creare lo spazio destinato al nuovo elemento che caratterizzerà l’intervento: l’ascensore panoramico.

Le campane scendono, l’ascensore salirà. È forse questo il modo più semplice per raccontare ciò che sta accadendo a Peccioli. Da una parte la conservazione del patrimonio storico, con il restauro e la ricollocazione delle campane; dall’altra l’innovazione, rappresentata dalla realizzazione, all’interno del campanile, di una struttura reversibile in acciaio e vetro destinata ad accogliere l’ascensore.

L’obiettivo è consentire di raggiungere la parte più alta della torre e la nuova terrazza panoramica, rendendo accessibile uno dei luoghi più significativi del centro storico e offrendo una prospettiva inedita sul paesaggio della Valdera.

L’intervento non si limita quindi al restauro del monumento, ma unisce tutela, accessibilità e valorizzazione, trasformando il campanile di San Verano in una nuova esperienza per cittadini e visitatori.

La scelta di intervenire proprio sull’opera del Bellincioni assume inoltre un significato particolare. Alla fine dell’Ottocento l’ingegnere progettò una struttura destinata a diventare uno degli elementi più riconoscibili del profilo di Peccioli. Oggi, oltre un secolo dopo, quello stesso monumento viene interessato da una soluzione contemporanea, pensata per essere reversibile e per aggiungere una nuova funzione senza cancellarne la storia.

Sono pochissime, in Italia, le torri campanarie storiche dotate di ascensore. Gli esempi più conosciuti si trovano soprattutto nelle grandi città e all’interno di monumenti di straordinaria notorietà. Peccioli affronta questa sfida da una prospettiva differente: rendere accessibile un monumento storico nel cuore di un piccolo borgo e trasformarlo, al tempo stesso, in un nuovo punto di osservazione sul territorio.

La vista dalla sommità del campanile sarà infatti uno degli aspetti più suggestivi dell’intervento: una prospettiva completamente nuova sul paesaggio toscano, capace di offrire un’esperienza panoramica che nulla avrà da invidiare ai più celebri punti di osservazione della regione.

Il progetto si inserisce anche nel percorso intrapreso da tempo da Peccioli sul turismo accessibile, riconosciuto attraverso la Bandiera Lilla e le esperienze sviluppate insieme a Village4All e Roberto Vitali. Il campanile diventa così un esempio concreto di come un bene storico possa essere conservato e, nello stesso tempo, ripensato per essere vissuto da un pubblico più ampio.

Alla fine resta l’immagine del film: una campana che scende dal campanile del Bellincioni. Questa volta, però, non è una scena scritta per il cinema. Dal campanile ne scendono quattro e, mentre vengono calate, un ascensore si prepara a salire. Il campanile di San Verano sta iniziando la sua “seconda vita”.

Last modified: Settembre 4, 2026