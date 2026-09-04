Pontedera, sabato 12 settembre l’inaugurazione del nuovo PalAcqua

Written by Redazione• 9:09 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

PONTEDERA – È fissata per sabato 12 settembre l’inaugurazione del nuovo PalAcqua nel quartiere Fuori del Ponte. Il taglio del nastro è in programma alle 17.30, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, della Federazione Italiana Nuoto e di conosciuti atleti delle discipline natatorie.

La cerimonia sarà aperta a tutti e offrirà l’opportunità di visitare la nuova struttura, realizzata grazie a un investimento di oltre 5 milioni di euro finanziato nell’ambito del Pnrr.

Il nuovo impianto dispone di una vasca lunga 25 metri articolata su otto corsie, spalti destinati al pubblico e pannelli fotovoltaici per aumentarne l’efficienza energetica.

Dopo l’inaugurazione, il PalAcqua sarà testato durante la settimana successiva attraverso lo svolgimento dell’attività agonistica. L’apertura ufficiale al pubblico e al nuoto libero è prevista per lunedì 21 settembre.

FOTO TRATTA DAL SITO DEL COMUNE.

Last modified: Settembre 4, 2026