A Vecchiano arriva la 1ª Notte Bianca dello Sport: sabato 5 settembre una grande festa dedicata a sport, musica e territorio

Written by Redazione• 7:37 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport, Sport, Vecchiano

VECCHIANO – Vecchiano si prepara a vivere una serata speciale all’insegna dello sport, del divertimento e della partecipazione. Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 17, il centro del paese ospiterà la prima edizione della “Notte Bianca dello Sport”, un grande evento pensato per coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti organizzato dai ragazzi del Palio Rionale Vecchianese, il Comune di Vecchiano e la consulta comunale dello sport con il Patrocinio della Regione Toscana.

di Antonio Tognoli

Piazza Garibaldi e Piazza Pasolini saranno il cuore di una manifestazione che unirà sport, musica, spettacolo, attività commerciali e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Grande protagonista sarà lo sport: saranno infatti 18 le associazioni sportive presenti in Piazza Garibaldi, pronte a far provare gratuitamente le proprie discipline a grandi e piccoli, con il supporto di istruttori qualificati. Un’occasione per conoscere nuove attività, mettersi alla prova e scoprire le tante realtà sportive che animano il territorio vecchianese.

Non mancheranno ospiti e rappresentanti di importanti realtà sportive. Saranno presenti rappresentanti e campioni italiani del Pisa Beach Soccer, tesserati del Pisa Sporting Club e campioni italiani di Karate, per una giornata che vuole avvicinare il pubblico anche ai protagonisti dello sport di alto livello.

La festa coinvolgerà anche il tessuto economico locale: oltre 30 attività tra locali aperti, food truck e banchetti animeranno Piazza Pasolini, creando un vero e proprio percorso di sapori, iniziative e convivialità che accompagnerà il pubblico per tutta la serata.

Il programma

L’appuntamento prenderà il via alle 17 con l’inaugurazione ufficiale della 1ª Notte Bianca dello Sport. Dalle 17.00 alle 19.00 sarà possibile cimentarsi gratuitamente nelle diverse discipline sportive proposte dalle associazioni presenti.

Alle 19.00 spazio a “Vinci il tuo Gadget”, con le associazioni che metteranno in palio gadget dedicati ai bambini che avranno partecipato alle attività del pomeriggio.

Alle 19.30 si terranno le premiazioni degli sportivi maggiormente distintisi nell’ultima stagione sportiva, un momento dedicato alle eccellenze e ai talenti del territorio. Le premiazioni vedranno inoltre la partecipazione di tesserati del Pisa Sporting Club, il Pisa Beach Soccer e di campioni italiani di Karate.

La serata entrerà poi nel vivo con la musica: alle 21 l’apertura dell’area spettacoli sarà affidata alla scuola di musica Black Bird di Vecchiano, con musica live.

Alle 21.30 arriva Cristiano Militello

Il momento clou della serata sarà alle 21.30, quando sul palco salirà Cristiano Militello, ospite speciale della manifestazione, per uno spettacolo comico all’insegna dell’ironia e del divertimento.

A seguire, la festa continuerà con il DJ set di Simone Palla, per chiudere la Notte Bianca dello Sport con musica e intrattenimento.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di essere molto più di una semplice serata sportiva: vuole essere una festa di comunità, capace di mettere insieme associazioni, famiglie, bambini, sportivi, attività commerciali e realtà del territorio.

Last modified: Settembre 4, 2026