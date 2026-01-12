Written by Gennaio 12, 2026 6:13 pm Pisa, Attualità, Politica, Pontedera

Nasce il comitato per il No alla riforma costituzionale della giustizia

HomePisa, Attualità, Politica, PontederaNasce il comitato per il No alla riforma costituzionale della giustizia


Giovedì 15 gennaio alle 17:30 la prima uscita pubblica nella Saletta Carpi di Pontedera

PISA – Nasce anche nella provincia di Pisa il Comitato per il NO alla riforma costituzionale della giustizia voluta dal Governo. Un percorso unitario che vede già l’adesione di numerose realtà associative e sociali del territorio, tra cui CGIL, ANPI, ARCI, Legambiente, Libera, Auser, CDC, Giuristi Democratici, ALI – Autonomie Locali Italiane e Sinistra Per.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di informare cittadine e cittadini sui contenuti della riforma e sulle sue possibili conseguenze, ritenute dai promotori potenzialmente gravi e lesive dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura, nonché dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. Secondo le realtà aderenti, la riforma non affronta i problemi strutturali della giustizia italiana, come la durata dei processi e la

carenza di personale e risorse, ma interviene sull’assetto costituzionale della magistratura modificando in profondità il ruolo.

Al centro delle critiche vi è in particolare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, che – sottolineano i promotori – rischia di indebolire l’autonomia del pubblico ministero, isolandolo e rendendolo più esposto a pressioni e condizionamenti indiretti di natura politica, soprattutto nei procedimenti che riguardano poteri forti e interessi rilevanti.

Il Comitato per il NO annuncia la prima uscita pubblica per giovedì 15 gennaio alle ore 17:30 alla Saletta Carpi di Pontedera. All’incontro, aperto alla cittadinanza, interverranno Massimo Villone, presidente nazionale del Coordinamento per la Democrazia CostituzionaleAlessandra Algostino, docente di Diritto costituzionale all’Università di Torino e Giuseppe Campanelli, docente di Diritto Costituzionale

all’Università di Pisa. L’iniziativa sarà l’occasione per approfondire i contenuti della riforma, discuterne le implicazioni democratiche e avviare un percorso di mobilitazione consapevole in vista del referendum.

Intanto, anche sul piano politico, si registrano segnali di adesione e sostegno al percorso del NO da parte di diverse forze, dal Partito Democratico a Sinistra Italiana, dal Movimento 5 Stelle ai Verdi, fino a Rifondazione Comunista. Prosegue inoltre la raccolta firme, attiva fino al 30 gennaio, che ha già raggiunto quota 350 mila sottoscrizioni e punta a superare le 500 mila firme in meno di un mese, a conferma di una mobilitazione in crescita nel Paese.

Last modified: Gennaio 12, 2026
Previous Story
Sistema Museale di Ateneo, oltre 200mila visitatori nel 2025
Next Story
Iperafflusso al Pronto soccorso dell’Aoup per il picco influenzale, grande lavoro di presa in carico dei bisogni di salute

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti