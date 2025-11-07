L’Effemeride Pisana del 7 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:22 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Venerdì 7 novembre 2025, il Sole sorge alle 7 e tramonta alle 17:02, le ore di luce solare sono 10 e 2 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 260mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale degli Inuit

Santo del giorno:

Sant’Ercolano di Perugia, vescovo e martire

† 7 novembre 547

Patrono di Perugia

Del santo compatrono di Perugia, vi sono poche notizie della vita, ma qualcosa in più di dopo la morte. Visse nel VI secolo, e papa s. Gregorio Magno, che compilò i famosi “Dialoghi” (III, 13), scrisse che Ercolano faceva vita monastica nel monastero dei Canonici Regolari di sant’Agostino, prima di essere chiamato alla cattedra episcopale di Perugia, come successore del defunto vescovo Massimiano. Verso il 547, dopo tre anni di assedio, i Goti di Totila (re degli Ostrogoti dal 541 al 552), in guerra con i bizantini nella penisola italiana, penetrarono nella città di Perugia, favoriti dalla delazione di un chierico, che informò i nemici sui piani di difesa della città; il vescovo Ercolano, che aveva resistito eroicamente con i concittadini, fu catturato, scorticato vivo, e poi decapitato davanti a Porta Marzia, per ordine di Totila, impegnato nell’assedio di Roma; il suo corpo fu gettato senza alcuna pietà, fuori delle mura cittadine. Come per gli antichi martiri cristiani, anche per il vescovo Ercolano, ci furono mani pietose di fedeli, che raccolsero e ricomposero il suo corpo e lo seppellirono insieme a quello di un bambini trovato morto nello stesso luogo. Una quarantina di giorni dopo, i profughi perugini ebbero dal comandante dei Goti, il permesso di ritornare in città, allora ricordando il loro vescovo Ercolano, morto martire per mano dei barbari, ne ricercarono il corpo sepolto, per trasferirlo nell’antica cattedrale di San Pietro. Quando fu aperta la primitiva sepoltura, trovarono il corpo del bambino in avanzata fase di decomposizione, mentre quello del vescovo era intatto, quasi fosse morto quel giorno stesso. Ma la meraviglia fu maggiore, quando si poté costatare che il capo era unito al corpo, come se non fosse mai stato tagliato, né vi erano cicatrici al collo, né segni delle torture e scorticature subite sul corpo. Nel 1940 il vescovo di Perugia di allora, mons. Giovan Battista Rosa, con l’approvazione della Sacra Congregazione dei Riti, stabilì il 7 novembre come festa liturgica di s. Ercolano, vescovo e martire, e il 1° marzo la memoria della prima traslazione delle sue reliquie, avvenuta nel 723. Il culto di s. Ercolano a Perugia, è testimoniato anche dalla bellissima chiesa a lui dedicata, emblema dell’autonomia municipale della città, eretta alla fine del sec. XIII nel luogo fuori delle antiche mura della città, che la tradizione indicava come quello della prima sepoltura del martire “defensor civitatis”.

E’ accaduto il 7 novembre:

1665 – La London Gazette, il più vecchio quotidiano inglese ancora pubblicato, esce per la prima volta

1916 – Jeannette Rankin del Montana diventa la prima donna ad essere eletta alla Camera dei rappresentanti

1917 – Russia: i bolscevichi assaltano il Palazzo d’Inverno, sede del governo provvisorio retto da Aleksandr Fëdorovič Kerenskij. È l’inizio della Rivoluzione d’ottobre che porta al potere Lenin. (La Russia usava ancora il calendario giuliano, i riferimenti dell’epoca indicano quindi la data del 25 ottobre)

1929 – A New York il Museum of Modern Art apre al pubblico

1944 – Franklin Delano Roosevelt viene rieletto battendo lo sfidante repubblicano Thomas E. Dewey e diventa l’unico presidente statunitense ad essere eletto per un quarto mandato

1957 – Guerra fredda: negli Stati Uniti il Rapporto Gaither propone un incremento dei missili statunitensi e dei rifugi antiatomici

1989 Douglas Wilder vince l’elezione a governatore della Virginia, diventando il primo afro-americano eletto governatore negli Stati Uniti. David Dinkins diventa il primo sindaco afro-americano di New York

2000 – Hillary Clinton viene eletta al Senato degli Stati Uniti, diventando la prima First lady ad ottenere un incarico parlamentare

2002 – L’Iran vieta la pubblicità dei prodotti statunitensi

Frase del giorno di Frate Indovino:

Non si impara mai a vivere fino alla morte

Nati il 7 novembre:

ALBERT CAMUS

Scrittore francese, premio Nobel

α 7 novembre 1913 ω 4 gennaio 1960

MARIE CURIE

Scienziata, chimica e fisica, polacca

α 7 novembre 1867 ω 4 luglio 1934

KONRAD LORENZ

Etologo e filosofo austriaco

α 7 novembre 1903 ω 27 febbraio 1989

GIGI RIVA

Calciatore italiano

α 7 novembre 1944 ω 22 gennaio 2024

Deceduti il 7 novembre:

JOE FRAZIER

Pugile statunitense

α 12 gennaio 1944 ω 7 novembre 2011

STEVE McQUEEN

Attore statunitense

α 24 marzo 1930 ω 7 novembre 1980

