Mura di Pisa più sicure e cardio-protette

Scritto da admin• 7:13 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – La nostra città più sicura e cardioprotette da oggi con l’installazione di 5 defibrillatori che sono stati donati al Comune e Mura di Pisa, grazie all’impegno e all’unione di associazioni e clubs del territorio.



Presenti stamani al momento dell’installazione l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, la responsabile di CoopCulture Mura di Pisa, Michela Pezzini, la presidente di Soroptimist international club Pisa, Eleonora Agostini, la presidente di Associazione Mogli dei Medici, Silvia Peroni, la presidente di Innerwheel Isabella Latella, il presidente del Lions Club Pisa Host Giuseppe Garcea, la presidente del Lions Club Pisa Certosa, Adriana Galazzo, l’ex presidente del Rotary Club Pisa, Giuseppe Petralia, l’ex-presidente del Rotary Club Pisa Pacinotti, Alda Malasoma, il presidente del Rotary Club Pisa Galilei Ignazio Bulgarella, oltre a Rotary Fibonacci San Giuliano Terme e FIDaPa.

“Grazie all’impegno e alla generosità dei clubs territoriali – dichiara l’assessore Paolo Pesciatini – è stato possibile mettere in sicurezza, sotto il profilo della cardioprotezione, il camminamento in quota sulla mura. Un’ottima collaborazione che ci porta oggi a poter lanciare, a cittadini e ospiti della nostra città, un ulteriore messaggio di accoglienza, accessibilità e sicurezza in uno dei monumenti principali della città.” “Ringrazio le associazioni e il Comune – aggiunge Michela Pezzini responsabile CoopCulture Mura di Pisa – per questa donazione che fornisce alle Mura, uno dei beni monumentali più frequentati e apprezzati delle città, dispositivi importanti per aumentare la sicurezza dei visitatori.”

Last modified: Luglio 7, 2023