Mercato. Vicinissimo il ritorno di Esteves dal Porto

PISA – Ci sono concrete possibilità di un ritorno di Tomas Esteves in maglia nerazzurra.



Ebbene il portoghese sarebbe ad un passo dal clamoroso ritorno a Pisa, la trattativa procede bene e in maniera spedita secondo il giornalista Di Marzio si potrebbe trattare di un ritorno a titolo definitivo.

E per un ritorno c’è chi è dato in uscita come Giuseppe Sibilli, sul quale si è inserito il Venezia. Il Bari si è inserito per arrivare a Pietro Beruatto e Secondo il giornale lituano “Futbolo Srautas” infine Edgaras Dubickas acquistato dal Pisa dal Pordenone potrebbe andare in prestito alla Juve Stabia.



Non ci siamo dimenticati delle piste estere per Susso Bamba, attaccante classe 2002: il gambiano del Pisa nel mirino di Aluminij e Rogaska, massima serie del Belgio e ancora, della Slovenia, ma per lui trattandosi di un Under e avendo fatto molto bene dopo i 14 gol e due assist, messi a referto lo scorso anno in Slovenia con il Vianest Bilje, tifiamo per un opportunità in nerazzurro.

