MTB. A Castelnuovo di Val di Cecina la prima gara di Campionato Enduro

Pisa, Sport

PISA – Grande afflusso di atleti e spettatori alla prima gara di campionato di MTB ENDURO che si è svolta domenica 9 marzo a Castelnuovo di Val di Cecina.

L’evento ha avuto un grande successo con più di 350 atleti iscritti, tra i quali anche il famosi pilota di moto GP Marco Melandri e diversi influencer. La gara è andata molto bene, tutti gli atleti hanno fatto i complimenti per la qualità e la manutenzione delle piste.

Altre all’indispensabile supporto dell’amministrazione Comunale gli organizzatori ringraziano tutti gli sponsor che hanno contribuito della manifestazione: Specialità Brunaldo, Non solo Fiori di Marisa Interdonato, Az. Agr. Biligiardi Tiziana, Myo Beauty di Chiara Uccheddu, Az. Agr. In Piana di Alessandro Uccheddu, L’ape di Filippo Giachi, Az. Agr. Angeli Monica e Simona, Biolago Sasso Pisano, Birrificio Vapori di Birra, Podere Paterno, Macelleria Poli, Ricci e Capricci di Alessandro Barsotti. Il sindaco di Castelnuovo di Val di Cecina, Alberto Ferrini, si è complimentato personalmente con Federico Talocchini, presidente dell’associazione MTB Castelnuovo, Federico Pardini (segretario)e Riccardo Monnecchi (vice presidente).

In occasione della prima gara di Campionato Italiano MTB Endurance sabato 8 settembre è stato organizzato un concerto in cui si sono esibiti per la priva volta i BAUSETTE, band nata all’interno della scuola di Musica Alfio Benincasa. I Bausette composti da Marco Donnini (voce), Simona Brogi (voce solista e cori), Stefano Vascelli (chitarra), Giacomo Venturi (Basso), Bianca Benini (Batteria) e Anita Bacconi (tastiera), hanno suonato prima della band di BORKIA. Le due band hanno fatto delle ottime performance anche se il non c’era un grande pubblico, molto probabilmente a causa delle pessime condizioni meteo. Borkia è stato molto bravo a coinvolgere il pubblico, molto bello è stato anche il coinvolgimento di altri musicisti presenti alla serata, tutti amici, che saliti sul palco sono stati coinvolti nello spettacolo.

