Partiti a Marina di Pisa gli interventi di piantumazione per 125 nuovi alberi e la riqualificazione del verde urbano

Written by admin• 2:18 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA- Sono iniziati a Marina di Pisa gli interventi per la messa a dimora di 125 nuovi alberi in diverse zone della città, con l’obiettivo di aumentare la copertura arborea e migliorare la qualità ambientale. In queste settimane, gli operai stanno piantando 40 tamerici in parchi e giardini di Marina, e 10 querce lungo le strade del quartiere. Il progetto prevede anche la realizzazione di impianti di irrigazione automatizzati in Piazza delle Baleari, Piazza Gorgona e Piazza Sardegna a Marina, per garantire il mantenimento delle aree verdi anche in periodi di siccità. Successivamente, gli interventi di rinnovo arboreo si estenderanno a quartieri come Porta a Lucca, Pisanova, Putignano, San Giusto e Parco Stampace.

Il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Raffaele Latrofa, ha sottolineato che gli interventi, finanziati con 215mila euro, rispondono alla necessità di migliorare l’ombreggiamento urbano e contribuire alla biodiversità cittadina. Le specie scelte sono perlopiù autoctone, resistenti e a bassa manutenzione, capaci di sequestrare CO₂ e offrire habitat naturali per la fauna locale. Il progetto fa parte di una strategia più ampia di rigenerazione urbana, che include anche l’acquisto di 50 alberi per il 2025, secondo il piano annuale di rinnovo arboreo.

I lavori a Marina di Pisa hanno incluso anche il rifacimento delle formelle stradali in via Ordine Santo Stefano e via Milazzo, per consentire l’installazione di alberi di dimensioni adeguate, mentre i lavori per gli impianti di irrigazione nelle piazze del litorale mirano a garantire un elevato standard di mantenimento anche durante i periodi più secchi.

Last modified: Marzo 12, 2025