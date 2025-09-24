Roadshow InsiemEnergia a Pisa: focus sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Written by admin• 2:01 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Venerdì 26 settembre, alle ore 10:00, l’Auditorium Pacinotti della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ospiterà il Roadshow InsiemEnergia, l’unico appuntamento toscano del ciclo promosso da Ministero dell’Ambiente, GSE e Unioncamere, dedicato a imprese ed enti locali sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

L’evento offrirà aggiornamenti su normative e incentivi disponibili, oltre a presentare diversi modelli di governance per la gestione delle CER. La mattinata prevede i saluti istituzionali di Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, e Michele Conti, Sindaco di Pisa, seguiti dagli interventi di esperti, tra cui Stefania Crotta del Ministero dell’Ambiente, e dalla presentazione delle reti di supporto territoriali con Unioncamere, RENAEL e ARRR.

Saranno inoltre illustrate testimonianze di CER già attive in Toscana, come Costa Apuana, Sienaenergie e Leather CER.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite il form online sul sito della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Per informazioni e iscrizioni: tno.camcom.it/corsi/comunita-energetiche-rinnovabili-roadshow-insiemenergia

