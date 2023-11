Serie BKT. Pisa – Como 1-1 Mattia Valoti risponde al gol di Cutrone

Scritto da admin• 1:02 pm• Pisa SC

PISA – Pisa e Como all’Arena si chiude in parità (1-1). Alla rete siglata al 12′ da Patrik Cutrone risponde in avvio di ripresa Mattia Valoti, che realizza la terza rete in maglia nerazzurra e diventa di fatto il cannoniere di questa squadra. Un punto che muove la classifica, ma che sicuramente non dà quella spinta necesaaria alla squadra che serviva dopo la sconfitta a Venezia.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Mister Aquilani deve rinunciare inizialmente agli infortunati Torregrossa, Caracciolo, D’Alessandro e Matteo Tramoni. Il tecnico capitolino si affida a Moreo in attacco con Veloso e Marin sulla linea mediana, Valoti mezzala e Moreo unica punta con Mlakar un passo indietro rispetto al numero 32 nerazzurro.

QUI COMO. Nella formazione di mister Longo Bellemo vince il ballottaggio con l’ex Toro Baselli. Curto, Odenthal e l’ex Barba formano la difesa a tre davanti a Semper. Cassandro e Ioannou sono gli esterni di centrocampo. Verdi è schiarato alle spalle Cutrone e Gabrielloni.

IL PRIMO TEMPO. All’Arena c’è un pallido sole, mentre le due squadre effettuano il riscaldamento. La Gradinata è agibile per le prime sei file solo per i possessori di abbonamento stagionale. C’è attesa per questa sfida con i lariani. L’ultimo match con il Como terminò lo scorso anno in parità (2-2). Poco meno di un centinaio i tifosi lariani che hanno seguito la squadra in Curva Sud. Prima del fischio d’avvio un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’alluvione delle scorse ore in Toscana. Pisa in maglia nerazzurra, Como in completo bianco. Inzia bene il Como. Il Pisa cerca di ripartire al 2′: Mlakar però è in posizione di fuorigioco. Inutile il tiro di Valoti e la respinta di Semper. Il primo ammonito del match è Veloso per un fallo su Gabrielloni. Alla prima occasione il Como passa. Azione di rimessa con palla che termina a Verdi, cross da destra per Cutrone solo in mezzo che con una pregevole mezza rovesciata batte Nicolas: 1-0 per i lariani. L’Arena che fino a quel punto non aveva tifato si spazientisce. Prima la portesta della Curva per lo stadio “Stadio fatiscente euro 40 Tri buna o niente”, poi quella ricolta alla squadra “Fuori le palle!”, “Meritiamo di più” e “Noi vogliamo gente che lotta!”. Il Pisa prova a scuotersi, ma è ancora il Como a rendersi pericoloso con una bella combinazione al limite che porta al tiro Cutrone, palla fuori di poco con Nicolas in controllo. La risposta nerazzurra è in un bello scambio tra Veloso e Valoti, il cross in mezzo non trova nessun nerazzurro in mezzo all’area di rigore. Intorno al 35′ il ricordo della Curva Nord Maurizio Alberti a Romeo Anconetani. Tornando invece al campo Veloso sventa nell’area nerazzurra un cross da sinistra di Ioannou. All’alba del 40′ bella azione del Pisa: triangolo pregevole sulla destra fra Lisandro Tramoni, Esteves con la conclusione alta di Valoti ben piazzato in mezzo all’area di rigore. Peccato. Buon momento per il Pisa con Moreo che conquista una punzione dal limite. Va alla battuta Veloso con il mancino, palla alta di pochissimo sopra la traversa. Il risultato resta 1-0 per il Como, ma negli ultimi minuti il Pisa si è fatto pericoloso. La prima frazione si chiude sull’1-0 per i lariani dopo un solo minuto di recupero. I tifosi chiedono alla squadra una reazione.

IL SECONDO TEMPO. Durante l’intervallo inizia anche a piovere, Ad inizio ripresa nel Pisa entra Barberis al posto di Veloso. La pioggia inizia a cadere con una buona intensità. Alla prima azione il Pisa trova il pareggio: lancio di Lisandro Tramoni per Mlakar che conquista una bella palla sul filo dell’out avanza e serve Valoti che mette alle spalle di Semper: 1-1. L’Arena festeggia. Il Pisa ha subito un altra palla gol con Mlakar che però strozza troppo il diagonale che termina in fallo laterale dalla parte opposta. Il Como risponde con un bel contropiede orchestrato da Verdi per Cutrone il cui destro è respinto con la mano sinistra da Nicolas. Non c’è un attimo di tregua in questa ripresa. L’arbitro, fischiatissimo, non sanziona due falli su Esteves e Moreo. Nell’azione succesiva sanziona invece Canestrelli, terzo ammonito del Pisa dopo Veloso e Lisandro Tramoni. Nel Como al minuto 53 Da Cunha rileva Gabrielloni. I lariani si fanno pericolosi cojn alcuni cross sventati a fatica dalla retroguardia nerazzurra. Girandola di cambi: nel Pisa dentro Piccinini per l’acciaccato Marin, nel Como ingressi per Baselli e Chajia in luogo di Kone e Verdi. Fase di stanca del match dopo i primi minuti della ripresa scoppiettanti. Il Pisa si fa pericoloso ancora dalla fascia destra: scambio Piccinini-Lisandro Tramoni, cross in mezzo per Mattia Valoti che gira con il destro, palla sul fondo di pochissimo. Il Como si fa pericolo con un veloce contropiede che libera Cutrone il quale scavalca Nicolas con un pallonetto, ma la palla finisce sulla traversa. Brividi per il Pisa. Como pericoloso. Mister Aquilani inserisce Barbieri per Esteves e Vignato per Lisandro Tramoni. Il Como però insiste nei suoi attacchi conquiatando ben tre corner che per fortuna non hanno esito. Como ancora pericoloso in contropiede con Iannoau che lascia partire un traversone da sinistra che non trova Cutrone all’appuntamento con il gol. Nella squadra lariana fuori Ioannou e Cassandro, dentro Iovine e Sala. Il Pisa si rende pericoloso con una bella azione che parte dai piedi di Mlakar, triangolo che sochiude tra Valoti e Piccinini, palla ribatutta dalla difesa. Ancora Pisa poco dopo con una bella discesa di Canestrelli che però sbaglia nell’assist a Moreo. Il Pisa spinge: punzione dalla tre quarti di Berberis, intervento al volo di Leverbe, ma in prossimità della riga di porta salva la difesa lariana in grande affanno in questo finale. Sull’ennesimo traversone dalla tre quarti è ancora valoti a provare dal limite dell’area: para Semper. Al 90′ dentro Nagy per Valoti. Sono cinque i minuti di recupero. Il Pisa attacca ancora: Vignato vince un contrasto al limite e batte conil destro: conclusione centrale blocca Semper. E’ di fatto l’ultima occasione del match che si chiude in parità.

PISA – COMO 1-1

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Esteves (77′ Barbieri), Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Tramoni L. (77′ Vignato), Marin (63′ Piccinini), Veloso (46′ Barberis); Valoti (91′ Nagy), Mlakar; Moreo. A disp. Loria, Campani, Hermannsson, Gliozzi, Masucci, Arena, Calabresi. All. Alberto Aquilani.

COMO (3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro (82′ Iovine), Kone (62′ Baselli), Bellemo, Ioannou (82′ Sala); Verdi (62′ Chajia); Cutrone, Gabrielloni (53′ Da Cunha). A disp. Vigorito, Solini, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia, Cerri, Vignali. All. Moreno Longo

ARBITRO: Matteo Marcenaro della sezione di Genova (Ass. Tolfo-Trincheri). Quarto uomo: Pezzopane. VAR: Nasca. AVAR: Pagnotta.

RETI: 12′ Cutrone (C), 46′ Valoti (P)

NOTE. giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Angoli 4-6. Ammoniti Veloso, Tramoni L., Canestrelli (P), Odenthal, Barba, Bellemo (C). Spettatori 6.324. Rec pt 1′; st 5′.

Condividi la notizia:

Last modified: Novembre 4, 2023