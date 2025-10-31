Montopoli in Val d’Arno conquista la Bandiera Arancione numero 300 del Touring Club Italiano

Written by admin• 1:37 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Oggi Montopoli in Val d’Arno riceve la Bandiera Arancione numero 300, un traguardo simbolico per l’iniziativa del Touring Club Italiano, nata 27 anni fa per valorizzare i piccoli borghi dell’entroterra italiano con meno di 15.000 abitanti. Il marchio promuove un turismo autentico, sostenibile e di qualità, capace di generare benefici economici, sociali e culturali per questi territori.

Con Montopoli, la Toscana consolida il suo primato nazionale con 44 borghi certificati, confermandosi la regione più “arancione d’Italia”. Su oltre 3.600 candidature valutate in tutta Italia, solo 300 borghi hanno ottenuto il riconoscimento, che richiede il rispetto di oltre 250 criteri, dalla tutela del patrimonio storico-artistico alla sostenibilità ambientale, dall’accoglienza turistica alla promozione delle eccellenze locali.

Montopoli, situata tra Pisa e Firenze, conserva un centro storico di grande fascino con torri medievali, chiese e il Museo civico Guicciardini. Il paesaggio collinare circostante racconta l’anima agricola e artigiana del territorio, con tradizioni come la lavorazione della terracotta e la cultura del tartufo. Il borgo ospita eventi come Montopoli Medioevo, il festival della comicità Comicopoli e il Musicastrada Festival, che animano il centro con spettacoli, musica e storia. La Bandiera Arancione premia la qualità dell’accoglienza, l’efficienza dei servizi, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle manifestazioni locali, la vivacità del centro storico e la fruibilità del patrimonio culturale.

«Accogliere Montopoli come Bandiera Arancione numero 300 premia l’impegno di una comunità che custodisce beni storici, paesaggi e tradizioni – afferma Isabella Andrighetti, Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali del Touring Club Italiano –. Il marchio genera un circolo virtuoso: mediamente +45% di arrivi turistici, incremento dell’offerta ricettiva, nuove opportunità per imprese e giovani, e apertura di nuovi esercizi commerciali. La Bandiera Arancione sostiene l’economia locale e contrasta lo spopolamento dei borghi».

«Per noi è un vero onore entrare a far parte dei comuni Bandiera Arancione – commenta Linda Vanni, Sindaca di Montopoli –. La nostra comunità si impegna a promuovere borghi, paesaggi, cultura ed eccellenze enogastronomiche. La Bandiera Arancione ci aiuterà a far conoscere Montopoli oltre i suoi confini. Ringrazio tutti gli uffici e i collaboratori che hanno reso possibile questo risultato».

