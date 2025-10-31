Approvata all’unanimità la mozione sul piano manutentivo del reticolo idrico minore

Written by Antonio Tognoli• 1:15 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

E’ stata presentata dalla Consigliera civica Elisabetta Mazzarri e dal Consigliere comunale Simone Fabbrini (Fratelli d’Italia)

SAN GIULIANO TERME – Durante il Consiglio Comunale a San Giuliano Terme del 28 ottobre 2025, è stata approvata all’unanimità la mozione avente per oggetto il “Piano manutentivo del reticolo idrico minore e dei sistemi annessi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche”, presentata dalla Consigliera civica Elisabetta Mazzarri e dal Consigliere comunale Simone Fabbrini (Fratelli d’Italia).

La mozione nasce dalla volontà condivisa di affrontare in modo strutturale le criticità del sistema idrico minore del territorio comunale, messe in evidenza da eventi meteorologici sempre più frequenti e intensi. In molte zone di San Giuliano Terme, infatti, fossi, canali di scolo e sistemi di raccolta delle acque piovane risultano in condizioni di scarsa manutenzione o ostruzione, con conseguenti rischi per la sicurezza idraulica e la viabilità, in particolare lungo le strade del Monte Pisano.

Il lavoro di elaborazione della mozione ha visto anche il coinvolgimento di consiglieri della maggioranza (in primis il consigliere Mugnai) che sono stati giustamente chiamati a condividere un percorso comune su un tema di grande interesse collettivo, a conferma di come la cura e la sicurezza del territorio rappresentino una responsabilità condivisa, al di là delle appartenenze politiche.

Con l’approvazione di questo atto, il Sindaco e la Giunta Comunale sono impegnati ad intensificare le attività di pulizia e controllo del reticolo idrico minore e delle reti di scolo, con priorità alle aree più critiche; predisporre un piano pluriennale di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di competenza comunale; rafforzare la collaborazione con Consorzi di Bonifica, Provincia e Regione per una gestione integrata del territorio; promuovere interventi specifici per la viabilità del Monte Pisano, migliorando il deflusso delle acque meteoriche;

intensificare la vigilanza sul rispetto delle ordinanze comunali relative alla manutenzione di fossi e canali privati; avviare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per una maggiore consapevolezza sul tema della prevenzione del rischio idrogeologico.

“Il nostro territorio ha bisogno di una manutenzione programmata e continua – dichiarano congiuntamente Elisabetta Mazzarri e Simone Fabbrini – La sicurezza idraulica deve essere affrontata con una visione di lungo periodo, attraverso una collaborazione reale tra amministrazione, enti preposti, consiglieri comunali e cittadini. L’approvazione unanime di questa mozione e il contributo dei colleghi della maggioranza dimostrano che su temi di interesse generale è possibile costruire un percorso condiviso, basato sul senso di responsabilità e sull’impegno per la tutela del nostro territorio“

La mozione rappresenta un passo concreto verso una politica di prevenzione e gestione integrata del rischio idrogeologico, fondata su cooperazione istituzionale, trasparenza e partecipazione civica.

Last modified: Ottobre 31, 2025