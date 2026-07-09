Montopoli, aperto il bando per il nuovo Comitato Gemellaggi: si cercano 10 rappresentanti delle associazioni

Written by Redazione• 12:51 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Il Comune di Montopoli in Val d’Arno ha aperto i termini per la presentazione delle candidature finalizzate alla formazione del nuovo Comitato Gemellaggi. Il bando punta a individuare 10 membri che rappresenteranno le associazioni iscritte all’Albo comunale all’interno dell’organismo dedicato alle relazioni internazionali del territorio.

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale intende favorire il coinvolgimento delle realtà associative, culturali, economiche e sportive, rendendo le attività di gemellaggio un patrimonio condiviso e partecipato dalla cittadinanza.

Tra i compiti principali del Comitato rientrano la programmazione e il coordinamento di iniziative volte a promuovere una coscienza europeista, il rafforzamento dei rapporti con l’AICCRE, l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e solidarietà.

Il bando è rivolto ai soci o ai rappresentanti delle associazioni iscritte all’Albo comunale. Per partecipare, i candidati devono possedere i requisiti previsti per l’elezione alla carica di consigliere comunale, godere dei diritti civili e politici e dimostrare comprovata affidabilità.

Saranno inoltre valutate con particolare attenzione eventuali competenze o esperienze pregresse nel campo delle relazioni internazionali, dei progetti di cooperazione e della conoscenza delle lingue straniere. Ogni aspirante potrà presentare una sola candidatura.

Le domande dovranno essere indirizzate alla sindaca del Comune di Montopoli in Val d’Arno e presentate entro il 10 settembre 2026, tramite PEC del Comune oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente.

La documentazione è disponibile sul sito del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

Last modified: Luglio 9, 2026