AperiKoKomero Fest, a Bientina una domenica tra gusto, musica e tradizioni locali

Written by Redazione• 11:58 am• Bientina

BIENTINA- Il cocomero diventa protagonista dell’estate bientinese. Domenica 26 luglio 2026, a partire dalle 18, nel centro di Bientina si svolgerà AperiKoKomero Fest, iniziativa promossa dalla Pro Loco Bientina nell’ambito del progetto “Bientina e i suoi sapori, tradizioni tra terra e lago”, con il contributo e patrocinio del Consiglio regionale della Toscana e il patrocinio della Provincia di Pisa e del Comune di Bientina.

Dopo il successo del primo evento, “La zuppa del lago perduto”, realizzato nell’ottobre 2025 al Circolo Arci Il Risorgimento di Quattrostrade, la Pro Loco prosegue così il percorso di riscoperta delle tradizioni enogastronomiche del territorio. Al centro della festa ci sarà il cocomero, simbolo dell’estate, fresco, colorato e legato alla tradizione bientinese.

Per l’occasione le attività commerciali del paese proporranno assaggi e specialità a tema, trasformando il centro in un percorso di gusto. Tra le proposte ci saranno granita siciliana al cocomero, anche in versione alcolica e analcolica, frutta realistica, cocomero alla griglia, gelato al cocomero, liquore, insalata di cocomero, gin tonic, mojito analcolico all’anguria, zucchero filato e drink a tema.

Saranno presenti anche altre realtà del territorio con i propri prodotti, insieme allo stand della Pro Loco Bientina, curato da Elena Catering, dove sarà possibile gustare cocomero a fette, spiedini di cocomero, spiedini di frutta e macedonie.

La festa avrà anche un richiamo alla memoria contadina locale, con la presenza dei mezzi dell’associazione G.A.T.A.E. e di figuranti in costume, oltre ai frati bientinesi distribuiti dall’Intesa Carnevale Bientinese. L’area sarà addobbata a tema e sarà possibile scattare foto ricordo in stile cocomero.

Dalle 21.30 la serata proseguirà con la musica dei CRAZY90’s, dj set e vocalist dedicati alla dance anni Novanta e Duemila. Una domenica sera pensata per stare insieme tra sapori, musica e tradizione.

Last modified: Luglio 9, 2026