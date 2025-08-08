Montescudaio: al via la gara per la riqualificazione della scuola “Griselli”

Written by admin• 2:41 pm• Montescudaio, Attualità

MONTESCUDAIO – Il Comune di Montescudaio avvia le procedure di gara per i lavori di riqualificazione del complesso scolastico “Griselli”, con inizio previsto il 3 novembre 2025 e conclusione entro il 31 dicembre 2026.

Il progetto, finanziato con 700mila euro dalla Regione Toscana e 600mila euro dal Comune, prevede interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione edilizia. Tra le opere: installazione di pannelli solari, cappotto termico, sostituzione di infissi, nuovi impianti antincendio, elettrici e idraulici, abbattimento delle barriere architettoniche e illuminazione a LED.

«Un intervento atteso da anni – spiega il sindaco Loris Caprai – reso possibile dalla collaborazione tra Comune, Regione e istituto scolastico. Ringrazio il presidente Eugenio Giani e l’assessora Alessandra Nardini per il sostegno. Trasferire temporaneamente gli studenti nella scuola di Guardistallo è una scelta difficile ma necessaria per garantire un edificio sicuro. Per questo abbiamo deliberato la gratuità del trasporto scolastico per le famiglie».

