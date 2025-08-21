Maltempo, codice giallo in Toscana

Written by admin• 2:59 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Ancora instabilità tra oggi e la mattinata di domani, venerdì 22 agosto. La Sala operativa regionale della Protezione civile ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti sulle zone centro-occidentali, costa e isole.

L’allerta è attiva dalle 20 di oggi fino alle 8 di domani.

Per ulteriori informazioni e per i comportamenti da adottare in caso di rischio, è possibile consultare la sezione “Allerta meteo” sul sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Agosto 21, 2025