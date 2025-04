Mondiale Beach Soccer, nerazzurri in Nazionale

Written by admin• 2:58 pm• Pisa, Sport

PISA – Manca meno di un mese al mondiale di beach soccer, in programma alle Seychelles dal 1° al’11 maggio.

In vista del grande appuntamento la nazionale italiana si radunerà dal 7 al 12 aprile presso il CPO di Tirrenia e tra i giocatori del Lenergy Pisa BS convocati si conferma lo stesso blocco di giocatori già chiamati per il raduno di qualche settimana fa: Leandro Casapieri e Samuel Martino fra i pali, le new entry Luca Bertacca e Tommaso Fazzini, Luca Barsotti e Fabio Pugliese come elementi offensivi. Il 15 aprile gli azzurri voleranno poi a Funchal in Portogallo per due amichevoli con la nazionale locale in programma il 20 e il 21 aprile. Intanto ufficiali le convocazioni della nazionale brasiliana, che ha inserito il bomber Edson Hulk nella selezione che prenderà parte alla competizione mondiale.

