Modifiche temporanee alla viabilità in un tratto di via Garibaldi nei giorni lunedì 4 e venerdì 8 agosto

PISA – L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, nei giorni di lunedì 4 agosto e venerdì 8 agosto , nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 12.00, saranno adottati provvedimenti temporanei alla viabilità nella zona di via Garibaldi, nel tratto tra via Gioberti e via Santa Marta, per consentire il transito e le operazioni di carico e scarico di un veicolo articolato speciale.

Il mezzo trasporterà un macchinario destinato al cantiere situato presso l’ex chiesa di San Marco in Calcesana. Il veicolo, proveniente da via Santa Marta, percorrerà via Garibaldi in senso contrario rispetto alla normale direzione di marcia, fino al punto di sosta davanti all’ex chiesa. Solo a operazioni concluse, sarà possibile procedere con la riapertura parziale del tratto compreso tra via degli Artigiani e via Santa Marta, sotto il controllo di movieri presenti a terra.

Nel medesimo tratto, sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutta la durata dell’intervento, così da garantire lo spazio necessario al passaggio del mezzo speciale. Per residenti e clienti delle attività commerciali situate tra il civico 77 e via Gioberti sarà comunque assicurato l’accesso, regolato con senso unico alternato a vista.

Sono previsti, inoltre, obblighi di svolta per i veicoli in arrivo dalle intersezioni limitrofe: i mezzi provenienti dalla rotatoria Monasterio/CNR e diretti verso via Garibaldi dovranno obbligatoriamente svoltare a destra all’altezza di via Canavari; stessa disposizione, con svolta a destra, sarà in vigore all’incrocio tra via Gioberti e via Garibaldi, mentre all’intersezione con via Donadoni sarà obbligatorio svoltare a sinistra. In via Canavari, all’altezza del civico 1, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata.

Si invitano cittadini e automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni del personale

