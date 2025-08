L’Effemeride Pisana del 3 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:41 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

domenica 3 agosto 2025, il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:40, le ore di luce solare sono 14 e 33 minuti

Oggi è il 165mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata della consapevolezza della sindrome di Cloves

Giorno delle forze armate della Guinea Equatoriale

Giorno dell’indipendenza del Niger

Santo del giorno:

Sant’Aspreno di Napoli

Protettore di Napoli e dall’emicrania

Primo vescovo di Napoli, visse tra la fine del I secolo e gli inizi del II, epoca a cui si fanno risalire gli inizi della Chiesa partenopea. Vari antichi documenti, tra i quali il Calendario Marmoreo di Napoli, fissano la durata del suo episcopato in 23 anni. Secondo una leggenda si sarebbe convertito dopo essere stato guarito da san Pietro, che lo consacrò poi vescovo. Fece costruire l’oratorio di Santa Maria del Principio, su cui sarebbe poi sorta la basilica di Santa Restituta e la chiesa di San Pietro ad aram. Dopo san Gennaro è il secondo dei 47 protettori di Napoli i cui busti sono custoditi nella Cappella del tesoro in Duomo, dove sarebbe anche conservato il bastone con cui san Pietro lo guarì. Nella città, in epoche diverse, furono elette due chiese in suo onore e una cappella gli è dedicata nell’antichissima basilica di Santa Restituta. È invocato contro l’emicrania e la sua festa liturgica viene ricordata nel Martirologio romano e nel Calendario Marmoreo al 3 agosto.

E’ accaduto il 3 agosto:

415 – Vicino a Gerusalemme vengono ritrovate le reliquie di santo Stefano, il primo martire cristiano

1315 – Si combatte la Battaglia di Montecatini, che vede Pisa e i suoi alleati (tra cui Uguccione della Faggiuola) sconfiggere Firenze e Lucca

1492 – Mezz’ora prima dell’alba, Cristoforo Colombo salpa da Palos per il suo primo viaggio verso quelle che crede essere le Indie

1635 – Tokugawa Iemitsu, terzo shōgun della dinastia Tokugawa, emana una revisione delle buke shohatto che, fra i vari cambiamenti, proibisce la costruzione di grandi navi e istituisce il sistema del sankin kōtai

1678 – Robert La Salle costruisce la sua prima nave in America, la Griffon

1778 – Inaugurazione del Teatro alla Scala con l’opera L’Europa riconosciuta di Antonio Salieri

1829 – A Parigi si tiene la prima rappresentazione dell’opera Guglielmo Tell di Gioachino Rossini

1883 – Johann Friedrich Wilhelm Adolf Von Baeyer sintetizza l’indaco

1900 – Fondazione della Firestone Tire & Rubber Company

1914

Dichiarazione di guerra della Germania alla Francia

Prima traversata del canale di Panama

1919 – A Tokio viene installato per la prima volta un semaforo

1940 – L’Italia invade la Somalia britannica

1943 – Si conclude l’operazione Gomorrah, la serie di bombardamenti che portò alla distruzione di più del 70% di Amburgo

1949 – Nasce la NATO: la Convenzione del Nord Atlantico entra formalmente in vigore, segnando l’inizio operativo dell’Alleanza Atlantica

1958 – Alle ore 23:15 lo USS Nautilus (SSN-571), primo sottomarino nucleare mai costruito, raggiunge il polo nord

1960 – Il Niger ottiene l’indipendenza dalla Francia

1962 – Alle 2 del mattino cede l’ultimo strato di roccia del Traforo del Monte Bianco tra Italia e Francia: verrà inaugurato tre anni dopo

1972 – Il Senato degli Stati Uniti ratifica il Trattato anti missili balistici

1975 – La Atari lancia sul mercato la versione domestica del videogioco Pong

1980 – Alle Olimpiadi di Mosca, l’italiano Pietro Mennea vince l’oro nei 200 metri piani con un tempo di 20.19 secondi. Un’impresa storica dell’atletica italiana

2004 – Viene lanciata da Cape Canaveral la sonda Messenger alla volta di Mercurio, dopo 30 anni dall’ultima sonda inviata verso il pianeta; il lancio era previsto per il giorno prima, ma venne rinviato all’ultimo momento a causa della tempesta tropicale Alex

Eventi folcloristici e feste tradizionali del 3 agosto in Italia

Festa del Covo – Campocavallo di Osimo (AN, Marche)

Il 3 agosto si tiene il carro con spighe di grano in processione, simbolo del raccolto e delle tradizioni contadine

Palio del Duca Sponsalia – Acquaviva Picena (AP, Marche)

Dal 31 luglio al 3 agosto: corteo storico, spettacoli, banchetti rinascimentali

Festa Maggiore – Terlizzi (BA, Puglia)

Il 3 agosto onora la Madonna Nera di Soveretlo, con celebrazioni religiose e rituali popolari

Le Notti della Contea – Conversano (BA, Puglia)

Dal 1 al 3 agosto: rievocazione storica multiepoca, corteo di 400 figuranti, contest tra contrade e visite al patrimonio della città

Palio dell’Oca – Cagli (PU, Marche)

Si svolge il 2 e 3 agosto, con sfide ludico-folcloristiche tra quartieri, giochi popolari e gare medievali

Quintana – Ascoli Piceno (Marche)

Si svolge la Quintana di Ascoli Piceno con il corteo storico e la Giostra della Quintana in onore di Sant’Emidio. La manifestazione include anche il Corteo Storico e la Giostra della Quintana, detta anche “della Tradizione” perché si tiene in occasione della festa del patrono della città, Sant’Emidio. La sfida vede protagonisti i sei Sestieri di Ascoli: Piazzarola, Porta Maggiore, Porta Romana, Porta Solestà, Porta Tufilla e Sant’Emidio

Festa di San Nicolò Politi – Adrano (CT, Sicilia)

Il 3 agosto è previsto l’evento noto come Volata dell’Angelo, con bambino vestito da angelo che scende dal simulacro del santo lanciando fiori e ode sacra, parte della festa patronale dal 2 al 4 agosto

Curiosità astrologiche per i nati il 3 agosto:

Chi è nato il 3 agosto appartiene al segno del Leone, e porta con sé una combinazione potente di energia solare e influenza gioviana, essendo nato nel secondo decano del segno. Questo rende la personalità tipica di questa data particolarmente espansiva, ambiziosa e carismatica.

Sono persone naturalmente portate a stare al centro dell’attenzione, spesso brillanti, creative e sicure di sé, con una spiccata capacità di leadership. Hanno un lato teatrale e magnetico che li rende molto apprezzati socialmente, ma possono anche essere orgogliosi, un po’ egocentrici o permalosi se non si sentono riconosciuti.

Il numero 3, legato alla data, aggiunge una vena di allegria, comunicazione e spirito artistico, che ammorbidisce il lato più autoritario del Leone, rendendo questi nati spesso più simpatici e socievoli.

Sono favoriti da simboli legati al Sole: il girasole, il colore oro, la pietra del rubino. Il loro giorno fortunato è la domenica, in linea con il Sole che governa il segno.

Nel corso della vita, i nati il 3 agosto imparano a brillare senza prevaricare, cercando di unire la loro naturale autorevolezza con un vero rispetto per gli altri. Sono compatibili con segni di Fuoco come Ariete e Sagittario, e con i segni d’Aria più socievoli come Gemelli e Bilancia.

In sintesi, chi nasce il 3 agosto ha una personalità forte, creativa e generosa, con una missione esistenziale legata a guidare e ispirare, senza perdere di vista l’umiltà.

Il proverbio del 3 agosto:

Il tre d’agosto l’inverno è nascosto

Citazioni del giorno:

La luce del sole è una poesia scritta nel cielo — Terri Guillemets

Nati il 3 agosto:

TONY BENNETT

Cantante statunitense

α 3 agosto 1926 ω 21 luglio 2023

CRISTOFORO COLOMBO

Navigatore italiano

α 3 agosto 1451 ω 20 maggio 1506

JAMES HETFIELD

Musicista statunitense, Metallica

α 3 agosto 1963

JOHN LANDIS

Regista statunitense

α 3 agosto 1950

MARTIN SHEEN

Regista e attore statunitense

α 3 agosto 1940

SKIN

Cantante inglese, Skunk Anansie

α 3 agosto 1967

Deceduti il 3 agosto:

FRANCESCO BORROMINI

Architetto svizzero-italiano

α 25 settembre 1599 ω 3 agosto 1667

JOSEPH CONRAD

Scrittore polacco

α 3 dicembre 1857 ω 3 agosto 1924

ALEKSANDR SOLGENITSIN

Scrittore russo, premio Nobel

α 11 dicembre 1918 ω 3 agosto 2008

