Modifiche al traffico e alla sosta per la “Notte Bianca dello Sport” e la “Settimana Europea della Mobilità”

PISA – La Polizia Municipale ha emesso due ordinanze con alcune modifiche alla viabilità e alla sosta per il prossimo fine settimana, in occasione della “Notte Bianca dello Sport” di sabato 21 settembre e della “Settimana Europea della Mobilità” con colazione e aperitivo sul Ponte di Mezzo, organizzati da Pisamo per domenica 22 settembre.

In particolare, il Ponte di Mezzo sarà chiuso al traffico dalle ore 14:00 di sabato 21 fino alle 24:00 di domenica 22 settembre. Inoltre, i lungarni Galilei, Gambacorti, Pacinotti e Mediceo saranno interdetti al transito veicolare dalle 14:00 del 21 fino alle 14:00 del 22 settembre.

Per quanto riguarda la sosta, sarà istituito il divieto con rimozione forzata dalle ore 8:00 del 21 settembre fino alle 02:00 del 22 settembre su Lungarno Galilei (da vicolo Da Scorno a piazza XX Settembre), Lungarno Gambacorti (da piazza XX Settembre a via Toselli), Lungarno Pacinotti (da via Curtatone e Montanara a piazza Garibaldi) e Lungarno Mediceo (da piazza Garibaldi a piazza Cairoli).

