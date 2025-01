Modifiche al percorso delle linee 1+ e 21 a causa della chiusura di via delle Palanche a Pisa

Written by admin• 4:34 pm• Attualità, Pisa

PISA- A partire da martedì 28 gennaio, a causa della chiusura di via delle Palanche per la costruzione della rotatoria all’intersezione con la S.S. nr. 1 “via Aurelia”, come previsto nell’ordinanza del Comune di San Giuliano Terme, l’autolinea urbana 1+ “Ospedale Cisanello-Stazione-Torre-Park Pietrasantina” seguirà un percorso limitato, fermandosi alla fermata di fronte al Cimitero della Misericordia in via Pietrasantina a Pisa. L’autolinea notturna 21 “San Giusto-Stazione-CEP-Torre-I Passi” si attesterà invece alla fermata di Park Pietrasantina.

Durante il periodo di interdizione di via delle Palanche, le fermate di fronte alla Conad, in via delle Palanche e in via San Jacopo non saranno servite dalle linee 1+ e 21.

Gli utenti del quartiere di Gagno potranno utilizzare le fermate alternative di Park Pietrasantina (linea 1+) e via XXIV Maggio (linea 4).

Per ulteriori informazioni, Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, o a contattare il numero verde 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni dalle 6:00 alle 24:00). Inoltre, è possibile seguire gli aggiornamenti sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

