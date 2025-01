Rotatoria al posto del semaforo a Madonna dell’Acqua: lavori al via martedì 28 gennaio

Written by admin• 6:24 pm• Attualità, Attualità, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – L’amministrazione comunale avvisa l’utenza che da martedì 28 gennaio partiranno i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra la Statale Aurelia (SS1) e la via provinciale delle Palanche (SP59) in località Madonna dell’Acqua che sostituirà l’attuale crocevia con impianto semaforico .

Tali lavori, condotti dalla ditta Nigro & C. Costruzioni, comporteranno le seguenti modifiche alla viabilità: chiusura di via delle Palanche all’intersezione con la SS1 Aurelia; chi proviene da Viareggio non potrà svoltare in via Pietrasantina, ma dovrà proseguire fino alla rotonda sud, prima del cavalcavia, per poi tornare indietro; chiusura di via Costa all’intersezione con la S.P. 59 delle Palanche, con ingresso consentito da via Pietrasantina; istituzione del senso unico in via Martraverso (da via Pietrasantina verso la SP 9 San Jacopo), con obbligo di svolta a sinistra nel rispetto del senso unico per le strade che si intersecano con via Martraverso (via Sarpi, via Albinoni, via Toscanini e via Redi); e infine istituzione del senso unico in via di Cardeta (da via delle Murella verso la SP 9 San Jacopo), con esclusione dei mezzi di soccorso.

L’intervento, approvato da ANAS, prevede un costo di circa 715mila euro e si inserisce in un progetto di riqualificazione urbana volto a migliorare le criticità dell’attuale incrocio, ottimizzando i flussi di traffico e incrementando gli standard di sicurezza per tutti gli utenti della strada.

In data 22/01 è stata eseguita attività informativa nei confronti dei cittadini residenti di via Martraverso, Via di Cardeta, Via Sarpi, Via Albinoni, Via Toscanini, Via Redi, mediante deposito nelle cassette postali di avviso su carta intestata del comando di polizia municipale relativo alla modifica del senso di marcia a partire dal 28 gennaio.

“I lavori rappresentano un importante passo avanti per la riqualificazione dell’intera area e per il miglioramento della viabilità in uno dei punti nevralgici del nostro territorio”, dichiarano il vicesindaco e assessore alla viabilità Francesco Corucci e l’assessore alla Polizia municipale Marco Balatresi. “La sostituzione dell’attuale impianto semaforico con una moderna rotatoria garantirà un traffico più fluido e sicuro, riducendo significativamente i tempi di attesa e il rischio di incidenti in uno degli incroci più frequentati alle porte della città“.

Last modified: Gennaio 24, 2025