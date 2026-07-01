Miss Toscana torna a Fauglia: venerdì 3 luglio la selezione in piazza San Lorenzo

Written by Redazione• 12:24 pm• Fauglia, Eventi/Spettacolo, Pisa

FAUGLIA – Dopo parecchi anni il concorso di bellezza di Miss Toscana, tappa regionale che accompagna le concorrenti verso la ribalta di Miss Italia, torna a Fauglia. L’appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21.30 in piazza San Lorenzo, dove oltre venti ragazze si contenderanno la fascia di Miss Fauglia.

La vincitrice accederà direttamente alla semifinale regionale in programma il 2 agosto. La serata, organizzata dall’amministrazione comunale, dagli sponsor locali e dall’agenzia Syriostar, sarà ripresa dalle telecamere di 50 Canale per la realizzazione della seconda puntata della serie “Aspettando Miss Toscana”.

Lo speciale, articolato in otto appuntamenti, racconterà al pubblico il percorso delle ragazze in gara in Toscana nel concorso di bellezza più longevo e prestigioso del Paese. Le puntate andranno in onda su 50 Canale ogni lunedì alle 22.30, con replica il martedì alle 13.30, a partire dal 6 luglio. La puntata dedicata alla selezione di Fauglia sarà trasmessa lunedì 13 luglio alle 22.30 e in replica martedì 14 luglio alle 13.30.

La serata di Miss Fauglia sarà presentata da Raffaello Zanieri, volto storico di Miss Toscana, che curerà anche l’intrattenimento.

L’ingresso è libero, con possibilità di prenotare i posti contattando il Bar Giardino al numero 366 3721400 oppure Hoasy – Il gelato al 333 4102870.

Last modified: Luglio 1, 2026