Mangialonga, premiati i vincitori del concorso fotografico della 20esima edizione

Written by Redazione• 11:58 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Tre scatti originali, capaci di raccontare l’essenza della Mangialonga, la tradizionale passeggiata tra le eccellenze enogastronomiche del territorio pontederese. Si è concluso con un ex aequo il concorso fotografico abbinato alla 20esima edizione della manifestazione, con la premiazione di Francesco Fadda, Roberto Lippi e Bianca Lucchesi.

La giuria, composta dai rappresentanti delle associazioni che promuovono l’evento, ha scelto i vincitori tra quasi cento fotografie arrivate per il concorso. Una selezione non semplice, vista la qualità degli scatti e la varietà delle idee proposte dagli autori.

Francesco Fadda ha raccontato la Mangialonga attraverso un panorama dall’alto, mentre Bianca Lucchesi ha scelto un’immagine originale, riflettendo i simboli della manifestazione sulle lenti di un paio di occhiali da sole. Roberto Lippi ha invece puntato sul bianco e nero, ritraendo la spontaneità di un partecipante in compagnia del suo cane.

Tutte le fotografie esaminate dalla giuria hanno comunque riscosso attenzione e apprezzamento, confermando la capacità della Mangialonga di ispirare sguardi diversi sul territorio, sulla convivialità e sulla partecipazione.

I tre premiati hanno ricevuto un buono per una cena per due persone, offerto da alcune attività di ristorazione del territorio che hanno collaborato all’iniziativa: Aeroscalo, Le Sodole e Grano Vivo.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala consiliare del Comune di Pontedera, alla presenza dell’assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli.

Last modified: Luglio 1, 2026