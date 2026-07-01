Written by Luglio 1, 2026 12:28 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, Tirrenia

Il commissario Cervelloni indaga sul delitto dei Navicelli: il nuovo giallo di Gabriele Leone Rotini ambientato a Pisa

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PISA – Uno scrittore di Marina di Pisa porta la città e il canale dei Navicelli al centro di un nuovo romanzo giallo-thriller. Gabriele Leone Rotini è l’autore de Il misterioso delitto dei Navicelli a Pisa, pubblicato su Youcanprint, Amazon Italia e altri store online.

Protagonista del libro è Cesare Cervelloni, commissario di Pisa, personaggio inventato dall’autore come nuovo investigatore italiano: toscano, nato a Firenze ma felice di vivere e lavorare nella città della Torre. Nella storia, Cervelloni è chiamato a indagare sull’omicidio di una donna, il cui corpo viene ritrovato nel Canale dei Navicelli, l’infrastruttura realizzata nel XVI secolo per collegare Pisa a Livorno.

Il caso, inizialmente legato al mondo della prostituzione, della droga, delle scommesse e dei prestiti, si rivela presto più complesso del previsto, con sviluppi inattesi e drammatici. Le indagini si trasformano così in un giallo investigativo ricco di sorprese, che solo l’abilità del commissario Cervelloni potrà condurre a soluzione.

L’autore, come riportato nella presentazione del volume, ha alle spalle una lunga esperienza professionale nel settore farmaceutico e vive attualmente a Marina di Pisa. La copertina allegata presenta il romanzo come una nuova avventura del “Commissario Cervelloni”, definito anche “commissario e latin lover”.

Last modified: Luglio 1, 2026
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