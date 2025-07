Mirco Sbrolli confermato presidente dell’ANVA Confesercenti Pisa: al via il nuovo direttivo

Written by admin• 9:53 am• Pisa, Attualità

PISA – Mirco Sbrolli è stato riconfermato alla guida dell’ANVA provinciale, il sindacato degli ambulanti di Confesercenti Pisa. La rielezione è avvenuta nel corso dell’assemblea che si è svolta presso la sede dell’associazione in via Meucci a Ospedaletto, alla presenza di numerosi operatori del settore e dei referenti Confesercenti Daniele Benvenuti (Pisa e Monte Pisano) e Claudio Del Sarto (Valdera-Cuoio e Valdicecina).

Durante l’incontro è stato eletto anche il nuovo direttivo ANVA, che sarà composto da Luca Pucci, Franco Di Ciolo, Roberto Luppichini, Vincenzo Pulvirenti, Rodolfo Bernardini, Enrico Bertelli, Marco Marinai, David Brogi e Samuele Luppichini.

«Auguriamo buon lavoro al presidente Sbrolli e a tutto il direttivo – hanno commentato Benvenuti e Del Sarto –. Siamo certi che proseguiranno il percorso intrapreso negli ultimi due anni, durante i quali l’associazione ha ottenuto risultati concreti per la categoria: non solo sul fronte della rappresentanza sindacale, che ha contribuito in modo decisivo alla riqualificazione di molti mercati in provincia, ma anche attraverso iniziative volte a rilanciare un comparto che attraversa una fase complessa».

Nel suo intervento, Mirco Sbrolli ha voluto ringraziare i colleghi per la fiducia accordata: «La mia riconferma è motivo di orgoglio, ma Anva è un organismo collettivo che lavora in squadra: il presidente è semplicemente la voce di una categoria. La difesa degli interessi degli ambulanti resta il cuore della nostra missione».

Sbrolli ha inoltre tracciato un bilancio dell’attività svolta nel precedente mandato:

«Sono stati mesi intensi, durante i quali abbiamo lavorato con numerose amministrazioni comunali per affrontare situazioni critiche. In diversi mercati si registravano abbandoni e perdita di concessioni. A Pisa, ci siamo battuti con determinazione per lo spostamento del mercato di San Martino in piazza Toniolo, una posizione che ANVA ha portato avanti da sola per anni. Per il mercato di Pisanova, il Comune ha accolto la nostra proposta di trasferimento da via Frascani a via Bargagna, con una planimetria dettagliata. Abbiamo seguito anche il riassetto del mercato di Tirrenia».

Il lavoro dell’ANVA prosegue anche a livello provinciale: «A Ponsacco, il mercato settimanale è tornato nel centro storico, in piazza della Repubblica. A Castelfranco, abbiamo ottenuto l’accorpamento delle aree mercatali. Stiamo portando avanti interlocuzioni su Volterra e abbiamo presentato una proposta per Santa Croce sull’Arno. Infine, abbiamo appena avviato un tavolo di confronto con il Comune di Pontedera per aggiornare il piano del commercio, fermo da anni».

Con il nuovo mandato, ANVA Confesercenti Pisa rilancia il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione dell’attività ambulante su tutto il territorio provinciale.

Luglio 31, 2025