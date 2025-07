Bruni (PD): “Nuova ordinanza movida: ‘Rilanciamo il Sindaco della Notte’”

Written by admin• 9:17 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Consigliere Comunale PD Enrico Bruni in merito alla nuova ordinanza sulla movida notturna firmata dal Sindaco Conti.

«Serve una visione, non ordinanze a ripetizione. Subito un “Sindaco della Notte”»

«L’ennesima ordinanza del Sindaco sulla movida conferma ancora una volta l’assenza di una vera strategia per la gestione della vita notturna a Pisa» – dichiara il consigliere comunale Enrico Bruni –. «Il centro storico e chi lo vive continuano a essere trattati come un problema di ordine pubblico da controllare con chiusure anticipate, sanzioni e – cosa ancor più grave – l’impiego di vigilanza privata».

Bruni critica duramente la scelta dell’Amministrazione di esternalizzare il presidio delle piazze: «Affidare la sicurezza a soggetti privati è inaccettabile. Il decoro urbano non si appalta. La sicurezza è un bene pubblico e come tale deve essere garantito da una presenza istituzionale forte, qualificata, riconoscibile. Servono servizi pubblici, non divise senza qualifiche».

Pur riconoscendo l’importanza del diritto al riposo dei residenti, Bruni sottolinea che non può esserci contrapposizione con la socialità urbana: «Il fenomeno della movida va gestito, non represso. Continuare a emettere ordinanze d’urgenza ogni estate non è una soluzione: è solo il sintomo di un vuoto politico. Serve un approccio strutturale, non misure tampone».

Per questo il consigliere rilancia una proposta già avanzata in passato e adottata in molte città europee: l’istituzione del “Sindaco della Notte”, una figura politico-operativa incaricata di coordinare tutte le attività legate alla vita notturna – dalla mediazione con i residenti al confronto con gli esercenti, dalla promozione di eventi alla gestione di servizi pubblici dedicati.

«Il “Sindaco della Notte” sarebbe uno strumento concreto per superare la logica dell’emergenza e costruire finalmente una visione integrata e partecipata della città anche dopo il tramonto. Pisa non ha bisogno di spegnersi per sentirsi sicura. Ha bisogno di essere vissuta meglio, sia di giorno che di notte».

Last modified: Luglio 31, 2025